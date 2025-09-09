Harrison sobre el futuro de Alfaro al mando de la selección paraguaya

La permanencia de Alfaro luego de la Copa del Mundo de alguna forma está siendo motivo de interrogante y expectativa entre aficionados y prensa, teniendo en cuenta su papel central en el reciente resurgimiento de la Albirroja. Gracias a su gestión, Paraguay logró clasificar a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, un logro que renueva las ilusiones de todo un país futbolero por excelencia.

Consultado sobre la posibilidad de renovar el contrato del técnico argentino, Harrison manifestó el claro interés de la dirigencia de la APF en mantener el proceso encabezado por cazador de utopías imposibles. “Si depende de nosotros, firmamos mañana (renovación con Gustavo Alfaro), pero no es el momento de hablar del tema del contrato. Hoy en día estamos enfocados en el presente”, señaló, destacando que las conversaciones formales sobre una eventual extensión se postergarán hasta después de la conclusión de los compromisos actuales y venideros.

El contrato de Gustavo Alfaro con la selección paraguaya tiene vigencia hasta la finalización del actual ciclo mundialista. A pesar de ello, las palabras del presidente albirrojo dejaron abierta la puerta para darle continuidad al proyecto técnico, bajo el reconocimiento de la labor del entrenador. “El profe Alfaro tiene contrato hasta el Mundial, él es un Señor. Voy a repetir mil veces porque esa es la característica que tiene el profesor, es un Señor. Ya más adelante seguramente tendremos la posibilidad de hablar”, remarcó el titular de la APF.

A la espera del resultado final frente a Perú y de la culminación de las Eliminatorias Sudamericanas, la directiva paraguaya mantiene el enfoque en los retos inmediatos, pero sin desestimar la importancia de asegurar la estabilidad y continuidad del proceso deportivo iniciado por entrenador argentino, quien tiene la última palabra, a entender de las declaraciones de los directivos, hasta el mismísimo mandamás.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy