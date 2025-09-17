Selección Paraguaya

Albirroja: Cuatro amistosos en el cierre festivo del año

Para el cierre de un año festivo, marcado por la clasificación a la Copa del Mundo 2026, la selección nacional disputará cuatro amistosos como parte de su preparación para la gran cita ecuménica.

Por ABC Color
17 de septiembre de 2025 - 17:49
Gustavo Alfaro, técnico de la mundialista selección paraguaya.
Los duelos de fogueo de la selección paraguaya se desarrollarán en fechas establecidas por la FIFA, es decir que los clubes tienen la obligación de ceder a los jugadores convocados.

Los dos partidos de octubre de desarrollarán en Asia, contra Japón y Corea del Sur, mientras que los de noviembre serán en Estados Unidos, contra el combinado local y frente a México.

Tras quedar al margen de los mundiales Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, Paraguay volverá a estar en el magno evento –a cumplirse en las tres naciones norteamericanas– luego de 16 años.

La campaña albirroja en el recientemente finalizado selectivo comprendió 7 victorias, 7 empates y 4 derrotas, con 14 goles anotados y 10 recibidos.

La Albirroja tuvo tres seleccionadores en las Eliminatorias, los argentinos Guillermo Barros Schelotto, Daniel Garnero y Gustavo Alfaro, quien fue el gran artífice del paso mundialista al enderezar el rumbo. Bajo su comando, la escuadra nacional tuvo 12 juegos, con un balance de 6 triunfos, 5 igualdades y 1 sola caída.

