Albirroja: Cuatro amistosos en el cierre festivo del año

Los duelos de fogueo de la selección paraguaya se desarrollarán en fechas establecidas por la FIFA, es decir que los clubes tienen la obligación de ceder a los jugadores convocados.
Lea más: Estados Unidos y México pondrán a prueba a Paraguay
Los dos partidos de octubre de desarrollarán en Asia, contra Japón y Corea del Sur, mientras que los de noviembre serán en Estados Unidos, contra el combinado local y frente a México.
Tras quedar al margen de los mundiales Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, Paraguay volverá a estar en el magno evento –a cumplirse en las tres naciones norteamericanas– luego de 16 años.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La campaña albirroja en el recientemente finalizado selectivo comprendió 7 victorias, 7 empates y 4 derrotas, con 14 goles anotados y 10 recibidos.
La Albirroja tuvo tres seleccionadores en las Eliminatorias, los argentinos Guillermo Barros Schelotto, Daniel Garnero y Gustavo Alfaro, quien fue el gran artífice del paso mundialista al enderezar el rumbo. Bajo su comando, la escuadra nacional tuvo 12 juegos, con un balance de 6 triunfos, 5 igualdades y 1 sola caída.