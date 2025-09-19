Oficial: La lista de convocados de Paraguay para el Mundial Sub 20

La selección de Paraguay oficializó hoy la lista de convocados para el Mundial Sub 20 Chile 2025. El entrenador Antolín Alcaraz eligió a 21 jugadores para disputar el certamen desde el sábado 27 de setiembre, fecha del debut contra Panamá por el Grupo B. Además de los centroamericanos, Corea del Sur y Ucrania son rivales de la Albirroja.

El combinado nacional, que participa por décima vez en la historia, regresa a la Copa del Mundo de la categoría después de cuatro ausencias consecutivas: la última vez fue en Turquía 2013, siendo eliminado por Irak (1-0) en octavos de final. Desde entonces, no clasificó a Nueva Zelanda 2015, Corea de Sur 2017, Polonia 2019 y Argentina 2023.

Mundial Sub 20: La lista de convocados de Paraguay

Mundial Sub 20: Paraguay en el Grupo B

La selección paraguaya debuta ante Panamá el sábado 27 de setiembre, a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso. Luego, la Albirroja disputa la fecha 2 el martes 30, a las 20:00, en el mismo escenario y cierra la fase de grupos el viernes 3 de octubre, a las 17:00, en el estadio Nacional de la ciudad de Santiago.