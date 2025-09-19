¡Sportivo Luqueño clasificó a cuartos del Mundial de Clubes!

Sportivo Luqueño clasificó hoy a los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025 de Fútbol Playa. El Auriazul remontó y superó 7-6 al Napoli Patrón de Grecia en el Campo 2 del Lidu Blu de la Playa de Catania, Italia. Alisson Da Silva, Catarino Da Silva y Mauricio Pereira, con dobletes cada uno, y Alexandro Luraschi anotaron para los dirigidos por Fabricio Santos.

El Chanchón disputa el certamen como vicecampeón de la Copa Libertadores 2024, conquistada por Vasco da Gama de Brasil en el Mundialista Los Pynandi. Los luqueños debutaron en el Grupo B con victoria 3-1 a BSC Vybir de Ucrania. Luego, perdieron 3-1 con Falfala KQ BSC de Israel y por último, lograron la clasificación con el triunfo 8-0 al Portsmouth de Inglaterra.