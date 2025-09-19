Sportivo Luqueño

¡Sportivo Luqueño clasificó a cuartos del Mundial de Clubes!

Sportivo Luqueño derrotó 7-6 a Napoli en los octavos de final y clasificó a la serie de los 8 mejores del Mundial de Clubes 2025 de Fútbol Playa en Catania, Italia.

Por ABC Color
19 de septiembre de 2025 - 10:24
Los jugadores de Sportivo Luqueño festejan un gol en el partido frente a Napoli de Patrón de Grecia por los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 de Fútbol Playa en el Campo 2 del Lidu Blu de la Playa de Catania, en Catania, Italia.
Sportivo Luqueño clasificó hoy a los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025 de Fútbol Playa. El Auriazul remontó y superó 7-6 al Napoli Patrón de Grecia en el Campo 2 del Lidu Blu de la Playa de Catania, Italia. Alisson Da Silva, Catarino Da Silva y Mauricio Pereira, con dobletes cada uno, y Alexandro Luraschi anotaron para los dirigidos por Fabricio Santos.

El Chanchón disputa el certamen como vicecampeón de la Copa Libertadores 2024, conquistada por Vasco da Gama de Brasil en el Mundialista Los Pynandi. Los luqueños debutaron en el Grupo B con victoria 3-1 a BSC Vybir de Ucrania. Luego, perdieron 3-1 con Falfala KQ BSC de Israel y por último, lograron la clasificación con el triunfo 8-0 al Portsmouth de Inglaterra.

