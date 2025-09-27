Antolín Alcaraz: “Lo más importante es comenzar ganando”

“Comenzar con los tres puntos sumando es espectacular, creo que el partido fue complicado, comenzamos cuesta arriba, lo pudimos dar vuelta, pero en líneas generales creo que fue un partido bastante ajustado, porque tuvimos nuestras chances", expresó Alcaraz. No obstante, señaló la efectividad del rival: “El equipo de Panamá nos llegó en dos oportunidades, a tres oportunidades y nos hicieron dos goles, así que hay cosas por mejorar, pero lo más importante es comenzar ganando”.

El entrenador atribuyó las dificultades del partido a la presión del estreno: “Al ser el primer partido, está la ansiedad y un montón de cosas del debut, el resultado camuflacó todo, creo que tuvimos nuestras chances, al principio no las supimos aprovechar, sufrimos más de lo que teníamos que sufrir, pero al final salimos con los tres puntos que es lo más importante y trataremos de corregir las cosas para el próximo partido”.

Alcaraz dedicó palabras de elogio al lateral Alexandro Maidana, figura del encuentro con un gol y una asistencia: “Estamos contentos por él, tiene un rendimiento muy regular, aparte de ser un buen defensor, también tiene gol que es muy importante, y ojalá siga así dulce en el campeonato y que nos pueda dar muchas satisfacciones más, felicitarlo por el rendimiento a él y a todos los chicos”.

El próximo desafío para la selección albirroja dirigida por Antolín Alcaraz será el martes 30 de septiembre, desde las 20:00, cuando enfrenten a Corea del Sur. El partido se jugará nuevamente en el estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso.

