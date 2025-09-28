Gustavo Alfaro y un compromiso que va más a allá de la selección absoluta

Mientras otros entrenadores gozan de un receso post-eliminatorias, Alfaro estuvo en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Su presencia no fue meramente protocolar: el técnico argentino ofreció una charla motivacional al plantel juvenil antes de su primer encuentro, y tras el pitazo final, regresó al camerino para felicitar personalmente a los jugadores, reafirmando su apoyo en este crucial momento deportivo.

El debut de la Albirroja Sub 20 estuvo cargado de emociones. Los dirigidos por el histórico ex zaguero central Antolín Alcaraz lograron imponerse a Panamá con un ajustado 3-2, en un partido que se definió en los instantes finales.

Panamá se puso en ventaja inicialmente con un tanto de Martín Krug. Sin embargo, Paraguay mostró su capacidad de reacción y logró dar vuelta el marcador gracias a las anotaciones de Alexandro Maidana y Enso González. El drama se intensificó cuando Giovany Herbert logró el 2-2 para los panameños.

No obstante, la fe paraguaya se mantuvo hasta el último segundo. Cuando el empate parecía sellado, Tiago Caballero apareció como héroe en la última jugada para concretar el 3-2 definitivo y desatar la euforia en la delegación.

La victoria y el respaldo de Alfaro fueron altamente valorados por el cuerpo técnico y los jugadores. La dedicación del seleccionador albirrojo, el “cazador de utopías imposibles”, refuerza la convicción en el trabajo formativo y en el objetivo de estar presente en todas las ramas de la selección paraguaya de fútbol, con el fin de dejar sus huellas a generaciones que en un futuro serán parte del plantel absoluto.

La Albirroja juvenil ya tiene la mente puesta en su próximo desafío. Su segunda presentación en la Copa del Mundo será el martes 30 de septiembre, nuevamente en Valparaíso, donde se enfrentarán a Corea del Sur a partir de las 20:00 (hora local). Este encuentro será vital para las aspiraciones de Paraguay de avanzar a la siguiente fase de la competición.