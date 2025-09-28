La gran actuación de Alexandro Maidana en el debut albirrojo en el Mundial Sub 20

El combinado dirigido por Antolín Alcaraz fue de menos a más durante el desarrollo del compromiso. Luego de un inicio complicado, el equipo supo reponerse y mostrar su calidad futbolística, logrando dar vuelta el marcador y asegurar los tres puntos gracias al esfuerzo colectivo y la jerarquía de sus jóvenes figuras.

Alexandro Maidana, El Jugador Decisivo

La actuación individual que brilló con luz propia fue la de Alexandro Maidana, el lateral izquierdo de 20 años que actualmente milita en Guaraní. El oriundo de Caacupé, considerado una de las revelaciones del Clausura 2025, fue titular y completó los 98 minutos del partido, demostrando un desempeño sobresaliente tanto en tareas defensivas como ofensivas.

¡Abrió el camino! 💪



👉 Alexandro Maidana anotó su primer gol con Paraguay en torneos internacionales juveniles y estos fueron sus números en el debut mundialista.#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/UTbKt9uXri — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 28, 2025

Su aporte fue crucial en la remontada paraguaya. El defensor cordillerano anotó un gol y se apuntó una asistencia clave con un centro preciso que terminó en el gol de Enso González. Además, las estadísticas revelan su impacto total en el juego: registró 43 intervenciones, realizó 3 remates al arco y ejecutó 3 centros. Defensivamente, logró ganar 3 entradas, consolidando su impacto en todas las fases del juego.

¡Jugador del partido! 🔝



Alexandro Maidana abrió el camino con el primer tanto albirrojo en la 🏆 Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.



¡Imparable en su debut! 😮‍💨#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/6ktac5c6jS — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 28, 2025

La FIFA reconoció su contribución decisiva otorgándole el premio al jugador del partido. El compromiso ante Panamá significó también un momento de decisión personal para Maidana, quien optó por representar a su país en la máxima cita juvenil por encima de seguir en la pelea por el campeonato local con su club, el Aborigen, que es la recta actual del torneo Clausura pelea palmo a palmo con el liderazgo con Cerro Porteño.

