Gustavo Alfaro y el mensaje a la selección paraguaya Sub 20

Previo al primer encuentro frente a Panamá, el entrenador argentino ofreció una charla motivacional crucial, que terminó surtiendo efecto, atendiendo que el combinado guaraní tuvo un estreno triunfal en el Mundial de la categoría ante Panamá. Además, tras el partido inaugural, regresó al vestuario para felicitar personalmente a los jugadores, por el gran partido realizado, y por sobre todo, cosechar los primeros puntos en el certamen.

En vísperas del segundo y crucial compromiso de Paraguay ante Corea del Sur (programado para las 20:00), el estratega utilizó su cuenta de Instagram para dejar un emotivo y profundo mensaje de gratitud y ánimo a todo el equipo Sub 20. En su publicación, Alfaro agradeció a todo el equipo de trabajo y a los jugadores, destacando el privilegio de compartir momentos de intimidad con el grupo y reafirmando el espíritu de lucha que debe caracterizar a la Albirroja.

“Gracias a Antolín Alcaraz, a todo el cuerpo técnico de la Sub 20, a Elvio Paolorrosso, a la APF y a los jugadores de la Selección, por permitirme compartir momentos tan lindos de la intimidad del grupo. Gran comienzo, como lo enseña la historia hasta la última pelota se lucha y se busca. A seguir entre todos para darle forma a la ilusión Albirroja en cada competencia que el país emprenda. Les deseo un gran Mundial. Orgulloso de pertenecer”, compartió el entrenador argentino, en un posteo acompañado con varias fotos de su estadía en Chile.