Antolín Alcaraz: “No tuvimos suerte en las situaciones que hemos creado”

Alcaraz expresó su frustración ante la falta de concreción de las oportunidades creadas por su equipo: “No tuvimos suerte hoy en las situaciones que hemos creado, el fútbol tiene esas cosas, nos tocó una jugada desafortunada al final, pero creo que se buscó el gol, se buscó la forma de penetrar, pero hoy no quiso ser. Lamentablemente hoy no quiso ser, felicitarle por el esfuerzo a los muchachos, la verdad han intentado por todos lados, pero la pelota hoy no quería entrar, solo felicitarlos por el esfuerzo enorme que han hecho hoy”.

El estratega reconoció que el ánimo del plantel es bajo debido a las circunstancias del encuentro y la expectativa generada: “Nos vamos bajoneados por cómo se dio el partido y por como veníamos afrontando, esperábamos más, pero lastimosamente la pelota hoy no quería entrar así que nos vamos con el ánimo caído, creo que merecíamos pasar, pero bueno, está el resultado, hay que levantarse de eso y aprender”.

Esta eliminación marca la cuarta vez consecutiva que Paraguay no logra superar la barrera de los octavos de final en la Copa del Mundo Sub 20. Anteriormente, la travesía guaraní fue truncada en octavos por España en Emiratos Árabes Unidos 2003. El mismo destino se repitió en Egipto 2009, donde Corea del Sur se impuso categóricamente por 3-0. Finalmente, en Turquía 2013, fue Irak quien puso fin a las esperanzas paraguayas al vencerlas 1-0 en tiempo suplementario.

Cabe recordar que la mejor actuación histórica del fútbol juvenil paraguayo en este certamen se gestó en Argentina 2001, cuando la Albirroja superó 2-1 a Ucrania en octavos de final y logró alcanzar el cuarto puesto, erigiéndose en el mejor resultado de su historia.

