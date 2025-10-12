Gustavo Gómez: “Queremos seguir creciendo y soñar con lo más grande que es ganar”

El futbolista oriundo de San Juan Bautista (Misiones) analizó el primer encuentro de la gira, donde Paraguay enfrentó a Japón: “Fue un partido que el profe lo dijo también, que es un partido muy parecido a lo que se va a jugar en el Mundial, contra un rival que ya viene de un proceso muy largo, ya consolidado y creo que fue muy bueno eso, hicimos un buen partido. Obviamente el contexto era un poco difícil porque muchos compañeros hicieron un viaje muy largo, creo que físicamente nos costó un poco, pero lo más importante era seguir agregando cosas a lo que es nuestro juego”.

Lea más: Omar Alderete: “Tenemos una base como equipo, aún mucho margen de mejora”

El capitán reafirmó la ambición del plantel de cara a la cita mundialista: “Nuestro equipo, como todos sabemos, ya tenemos una identidad de juego y a eso le estamos agregando cosas que está pidiendo el profe. Lo que Paraguay yo creo que está haciendo ahora y lo que nosotros queremos es seguir creciendo, llegar de buena forma para seguir haciendo historia y llegar lo más lejos que se pueda y por qué no soñar con lo más grande que es ganar”.

Consultado sobre la reciente clasificación a la Copa del Mundo, el jugador de Palmeiras no ocultó su alegría y la del grupo: “Sí, la verdad es que en lo personal muy feliz, es algo que venía buscando hace bastante tiempo. Creo que a nivel grupal también lo mismo, todos estamos felices por lo que se consiguió después de muchos años de mucha lucha, de mucho trabajo, entonces yo creo que también el país se quedó feliz con el objetivo cumplido y al final eso es lo que veníamos buscando”.

Finalmente, el defensor rememoró las emociones vividas tras el pitazo final del partido contra Ecuador, que selló el pase al Mundial: “Yo creo que ver a la familia disfrutar, a los compañeros disfrutar, algo muy bueno, difícil de explicar, pero yo creo que como te dije veníamos trabajando en silencio con toda la gente que trabaja también en el CARDE que la verdad nos ayudó muchísimo durante el proceso, el cuerpo técnico, los dirigentes, la verdad que todos nos pusimos del lado de la selección para poder conseguir el objetivo y por suerte se dio”.

La Selección Nacional Albirroja está instalada en Seúl, Corea del Sur, donde lleva a cabo su último amistoso de preparación de la gira asiática enfrentando al combinado local el próximo martes a las 08:00 (hora paraguaya).

