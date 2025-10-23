Apoyo del cardenal Cristóbal López Romero a la Albirrojita en el Mundial Femenino Sub 17

Conocido afectuosamente como “Pa’i Cristóbal” por la profunda huella que dejó durante sus 18 años de labor religiosa en Paraguay, el cardenal presenció el vibrante encuentro de la segunda fecha del Grupo F, que enfrentaba a la Albirrojita contra Nueva Zelanda. López Romero, quien lidera la arquidiócesis de Rabat desde 2017 y participó en el último cónclave vaticano, simbolizó la unión de fe y deporte en un escenario de relevancia global.

En el césped, las jóvenes paraguayas respondieron con una actuación memorable. Tras un inicio adverso (0-1), protagonizaron una espectacular remontada para derrotar 4-1 a Nueva Zelanda. La gran figura fue Claudia Martínez Ovando, quien se lució con un impresionante triplete. Esta victoria no solo fue un golpe de autoridad, sino que también aseguró la histórica clasificación de la Albirrojita a los Octavos de Final del torneo.

🔶El cardenal español nacionalizado paraguayo, Cristóbal López Romero, quien actualmente es arzobispo de Rabat, estuvo presente en el Campo 3 del Academia Mohammed VI, alentando a la selección paraguaya sub 17 en su juego ante Nueva Zelanda por la… pic.twitter.com/w5WQjIEtOE — ABC Deportes (@ABCDeportes) October 22, 2025

Con el boleto en mano, Paraguay avanza con gran confianza hacia el cierre del grupo, donde le espera la siempre competitiva selección de Japón este sábado. La presencia de figuras como el cardenal López Romero subraya el apoyo internacional, aprovechando su militancia en el país que alberga la cita ecuménica, para arropar a la delegación guaraní, con el sentido de pertenencia que genera la Albirroja.

