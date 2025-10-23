La Albirroja avanza a octavos de final del Mundia Femenino Sub 17

El encuentro, válido por el Grupo F, se complicó inicialmente tras el gol de Pugh (30′) que puso a las oceánicas en ventaja al descanso. Sin embargo, la etapa complementaria fue un auténtico festival ofensivo orquestado por la Albirroja, capitana y figura del encuentro, Claudia ” Martínez, desató una ráfaga goleadora con un impresionante triplete (a los 49′, 54′ y 65′). El huracán guaraní fue coronado por Kiara Florentín (67′), quien sentenció el contundente 4-1.

“Claudinha se convirtió en la primera jugadora en este Mundial en firmar un hat-trick, catapultando su nombre a la tabla de goleo individual, donde acecha con solo un tanto de diferencia a las máximas artilleras del certamen, Galli (Italia) y Chacón (España). Su gesta no solo impulsó al equipo, sino que elevó el nivel de la competencia.

Este triunfo tiene un peso mayúsculo en el historial: es la primera vez en la historia que la Selección Femenina Sub 17 de Paraguay logra avanzar a la fase eliminatoria en una cita mundialista de esta categoría. El hito confirma el proceso de crecimiento del fútbol femenino juvenil en el país, especialmente de esta camada que anteriormente habían obtenido el título sudamericano, para asegurarse la clasificación a la cita ecuménica.

Ahora, las dirigidas por el estratega Luiz Guimarães se enfocarán en su próximo desafío: enfrentar a la poderosa Japón este sábado a partir de las 16:00 (hora de Paraguay). El encuentro definirá al líder del Grupo F y la Albirroja saldrá en la búsqueda del anhelado puntaje perfecto en la tabla de posiciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estadio: Mohammed VI Football Academy Pitch 3, Salé, Marruecos. Árbitra: Yacine Samassa (MTN). Asistentes: Fides Bangurambona (BDI) y Tabara Mbodji (SEN). Cuarta árbitra: Olatz Rivera Olmedo (ESP). Quinta árbitra: Eliana Fernández (ESP).

Paraguay (4): Tamara Amarilla; Bárbara Olmedo, Ximena Moreno, Luz Benítez y Jazmín Pintos; Kiara Florentín (71’ Erika Figueredo), Maite Mussi (88’ Florencia Cáceres), Sofía Cabrera (79’ Yuliza Franco) y Fiorella Aquino (79’ Cynthia Casco); Claudio Martínez y Alison Bareiro. DT: Luiz Guimarães.

Nueva Zelanda (1): Harriet Muller; Charley March (59’ Lane Ririnui), Holly Robins, Freya Des Fountain y Taylah Byers (59’ Heidi Draai); Mikaela Bangalan (82’ Natalie Young), Piper Oneill (59’ Sienna Candy), Pia Vlok y Grace Duncan; Katie Pugh (72’ Keira Tichbon) y Laura Bennett. DT: Emma Meadows.

Goles: 30’ Katie Pugh (NZ); 49’, 54’ y 65’ Claudia Martínez y 67’ Kiara Florentín (P). Amonestadas: 59’ Claudia Martínez (P); 85’ Natalie Young (NZ).