La Albirroja Femenina cae ante Venezuela en la Liga de Naciones

El marcador se abrió a los 20 minutos de juego a favor de la visita, gracias a la anotación de Raiderlin Carrasco. La respuesta guaraní llegó antes de finalizar la primera mitad, cuando Lice Chamorro igualó el encuentro a los 38 minutos, devolviendo la esperanza al equipo local. Sin embargo, en la etapa complementaria, Gabriela García selló la victoria para Venezuela a los 69 minutos.

El resultado deja a la Albirroja en una posición comprometida en la tabla de clasificación, obligándola a buscar urgentemente los puntos en la tercera fecha, en la que la Albirroja tendrá un nuevo examen de local al recibir a la selección de Uruguay el próximo 28 de noviembre.

Es fundamental recordar que Liga de Naciones Femenina sirve como ruta de clasificación para la Copa Mundial Femenina. De acuerdo con el formato del torneo: Los dos primeros equipos en la tabla de clasificación final obtendrán el pase directo al Mundial. El tercero y el cuarto accederán al repechaje intercontinental.

El certamen continentel femenino se desarrollará en las ventanas FIFA, específicamente los días viernes y martes, con un calendario que se extenderá hasta el 9 de junio de 2026.

Estadio: La Huerta (Tuyucuá). Árbitra: Dione Rissios. Asistentes: Leslie Vasquez y Yomara Salazar. Cuarta árbitra: Brenda Cisternas. VAR: Benjamín Saravia. AVAR: Yasna Moreno. (todas chilenas)

Paraguay: Soledad Belotto; Camila Barbosa (46′ María Martínez), Dahiana Bogarín, Deisy Ojeda; Liz Natalia Barreto (75′ Ramona Martínez), Cindy Ramos (75′ Diana Benítez), Celeste Aguillera y Camila Arrieta (75′ Daysy Bareiro); Fatima Acosta (75′ Rebeca Fernández), Lice Chamorro y Danna Garcete. D.T.: Fabio Fukumoto.

Venezuela: Nayluisa Cáceres; Michelle Romero (46′ Floriangel Apóstol), Dayana Rodríguez, Yenifer Giménez y Raiderlin Carrasco; Bárbara Oliveiri (64′ Enyerliannys Higuera), Daniuska Rodríguez, Gabriela García y Bárbara Martínez; Deyna Castellanos y Ailing Herrera (78′ Mariana Speckmaier). D.T.: Ricardo Belli.

Goles: 20′ Raiderlin Carrasco (V); 38′ Lice Chamorro, 69′ Gabriela García (P). Amonestadas: 39′ Camila Arrieta, 71′ Cindy Ramos y 80′ Celeste Aguillera (P); 65′ Bárbara Martínez (V).