Selección Paraguaya
29 de octubre de 2025 - 10:03

Paraguay, por el boleto a los cuartos de final del Mundial Femenino Sub 17

Las jugadoras de la selección de Paraguay festejan un gol en el partido frente a Zambia por la primera fecha del Grupo F del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025 en el Campo 3 de la Academia Mohammed VI, en Rabat, Marruecos.@albirroja

La selección de Paraguay enfrenta hoy a México por los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025. El partido comienza a las 12:30, hora de nuestro país, en el Campo 3 del Academia Mohammed VI de la ciudad de Rabat. En la próxima instancia espera Italia.

Por ABC Color

Paraguay disputa hoy los octavos de final del Mundial Femenino Sub 27 Marruecos 2025. La Albirroja de Luis Guimaraes juega por un boleto a la serie de los 8 mejores: a las 12:30, hora de nuestro país, enfrenta a México en el Campo 3 del Academia Mohammed VI de la ciudad de Rabat. El ganador de la llave enfrenta a Italia por un lugar en semifinales.

La selección paraguaya clasificó como segunda del Grupo F: sumó 7 puntos después de superar 2-1 a Zambia, golear 4-1 a Nueva Zelanda e igualar 1-1 con Japón, que también finalizaron con 7, pero en el primer puesto. Por su lado, las aztecas fueron segundas del Grupo B con 6 unidades: perdieron 2-0 con Corea del Norte y vencieron por 1-0 tanto a Países Bajos y a Camerún.

Las jugadoras de la selección de Paraguay celebran la victoria frente a Zambia por la primera fecha del Grupo F del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025 en el Campo 3 de la Academia Mohammed VI, en Rabat, Marruecos.

Paraguay enfrenta a Italia si clasifica a cuartos

El vencedor de la llave entre sudamericanas y norteamericanas medirá en cuartos de final a Italia, que el martes goleó 4-0 a Nigeria en el Campo 2 de la Academia Mohammed VI. Además de las italianas, aguardan en la próxima instancia Brasil (vs. Zambia o Canadá), Corea del Norte (vs. Japón o Colombia) y Países Bajos (vs. España o Francia).