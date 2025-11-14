Alfaro no podrá contar con tres figuras en el amistoso ante Estados Unidos

Alfaro explicó detalladamente la situación del volante Cubas, señalando los esfuerzos realizados para solucionar el problema con el visado. “En el caso de Andrés tiene una dificultad, ya sacó su visa y estamos esperando que le entreguen la visa para poder venir. O sea, ese es el único inconveniente que tenemos y por eso Andrés no pudo estar acá. La verdad que colaboró mucho, obviamente el APF colaboró mucho su equipo, colaboraron mucho desde todos los lugares para tratar de solucionarlo pero tuvimos en el medio feriados en Canadá, tuvimos situaciones que no las pudimos resolver, que son ajenas a nosotros y tenemos al jugador con los deseos y la necesidad y las ganas de querer venir acá”.

El técnico también explicó las complejas negociaciones con los clubes por las condiciones físicas de Antonio Sanabria y Omar Alderete. “Hay jugadores que no los voy a poder tener. En el caso de Toni Sanabria, yo tuve una videollamada con el míster de Cremonese la semana pasada, donde a Toni le habían negado la posibilidad de que venga a ser la selección. Entonces hablando con el míster llegamos a un acuerdo de que me lo iba a ceder, que yo se lo iba a cuidar, que le iba a mandar reportes permanentemente del estado de Toni, que Toni el primer partido no iba a arrancar, que tal vez pueda estar a lo mejor para sumar algunos minutos pero iba a estar más para el segundo partido”.

“Con Omar Alderete teníamos la misma situación, Sunderland se negaba a ceder al jugador porque había tenido un traumatismo que de pronto él necesitaba 10 días después del último episodio que él había tenido para darle la alta definitiva y esa alta definitiva se cumplía el lunes, entonces hasta el martes él no podía llegar aquí y los protocolos que nos mandaron los doctores, no solamente de Sunderland sino los doctores especialistas que trabajaron con él, nos pedían que no juegue más de 30 minutos el partido del primer partido y 60 el segundo partido. Ahí ya entramos en una pelea de decir bueno, no va a arrancar el primer partido, vamos a ver cuántos, si juega algunos minutos pero también venía sin trabajar o si va, la idea es que esté para el segundo partido, para que juegue para el segundo partido”, manifestó el seleccionador albirrojo.

El cazador de utoías imposibles se refirió a la rotación que implementará para “alivianar” la carga de otros jugadores importantes que tienen compromisos de finales internacionales, como Junior Alonso, Gustavo Gómez y Ramón Sosa, mostrando respeto por las necesidades de los clubes. “A Junior Alonso, si yo lo hago jugar los dos partidos, yo también debo pensar que el sábado tiene que jugar una final y tiene que viajar para jugar a Paraguay para jugar la final de la Copa Sudamericana, lo mismo con Gustavo Gómez, lo mismo con Ramón Sosa, (finalistas de la Copa Libertadores) los jugadores quieren jugar todos los partidos, si quiero formar un equipo base pero quiero tratar de ver de qué manera también, porque yo también estuve del otro lado siendo técnico de clubes donde tenía jugadores de selección y sé las necesidades que tienen los clubes, también ellos entienden, yo tengo cuatro partidos, son estos dos partidos de ahora y los dos partidos de marzo, no tengo más tiempo para trabajar y ese es el único espacio donde uno tiene para poder tratar de armar un equipo”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy