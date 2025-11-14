Alfaro confirma que Orlando Gill será el arquero ante Estados Unidos

Alfaro explicó que la decisión sobre Gill responde a la necesidad de avanzar en la consolidación del puesto, considerándolo un momento crucial de evaluación de cara a la Copa del Mundo. “Orlando Gill va a arrancar atajando este partido porque me parece que ya va en tiempo de madurez y va en tiempo de que nosotros necesitamos también definir quién va a ser el arquero, quién pueden ser y todo lo demás”, aseguró sobre el guardameta, que tendrá su tercera presentación en el arco de Paraguay. El portero debutó en el triunfo de visitante ante Perú en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas y también atajó en el reciente amistoso ante Corea del Sur.

El entrenador profundizó en su visión de la portería, indicando que estos partidos son un proceso gradual de asunción de responsabilidades, especialmente considerando la experiencia que aún debe sumar el guardameta en escenarios de alta presión. “Estos son tiempos de pruebas y de definiciones también para llevarlo de a poco para no abrumarlo con responsabilidades y tirarle la responsabilidad arriba. Orlando defiende un arco muy pesado como es el arco de San Lorenzo de Almagro, porque lo sé porque dirigí San Lorenzo y tuve arqueros que atajaron la selección argentina como Sebastián Saja, Agustín Orión y sé que es pesado ese arco también. Pero de pronto Orlando nunca tuvo la chance de jugar en la cancha de River, nunca tuvo la chance de jugar en la cancha de Boca, nunca tuvo la chance de jugar en ese tipo de escenarios”.

El seleccionador albirrojo hizo hincapié en el proceso de crecimiento del portero, señalando el acompañamiento profesional que está recibiendo para manejar la presión de la portería nacional. “Hay un montón de cosas que él las tiene que ir incorporando y que tiene la personalidad como para asumirlas. Pero por ahí es muy fácil decir no hay que hacerlo, no. Es un proceso de maduración y Orlando está trabajando con un psicólogo también para madurar en un montón de aspectos que necesita madurar con la responsabilidad que él va a tener arriba también. Entonces hay un montón de aspectos que a veces es muy fácil decirlos pero que necesitan su tiempo para que maduren y para que tengan su estancia en ese sentido. Porque si no es como que uno pone y saca jugadores y uno termina quemándolo. Entonces yo digo en ese sentido hay que proteger a los jugadores”.