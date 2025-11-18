La formación de Paraguay para enfrentar hoy a México en Texas

Paraguay cierra la temporada 2025 ante México en el Alamodome de San Antonio, Texas. La Albirroja quiere despedir el año con un triunfo, que es esquivo desde el 1-0 a Perú por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. En el cuarto partido de preparación al Mundial 2026, el seleccionador Gustavo Alfaro realiza cambios en la alineación.

Lea más: A qué hora juega hoy México vs. Paraguay y dónde ver en vivo

Alfaro acordó con Palmeiras y Atlético Mineiro, finalistas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana respectivamente, que Gustavo Gómez y Junior Alonso solo disputen el primer encuentro de la ventana. En consecuencia, son las primeras variantes en el once. Las otras dos en la defensa son por decisiones técnicas: salen Juan José Cáceres y Blas Riveros.

En toda la zaga, arrancan Alan Benítez en el lateral derecho; Gustavo Velázquez y Alexis Duarte, el ex Cerro Porteño, en dupla de centrales; y Agustín Sández, por izquierda. El DT también retoca el mediocampo, pero con menos modificaciones: Braian Ojeda ingresa por Damián Bobadilla, Matías Galarza sustituye a Diego González y Ramón Sosa, a Julio Enciso.

Lea más: Irak venció a Emiratos con un gol a los 107' y jugará el repechaje

La inclusión de los tres volantes y la salida de Enciso adelantan a Diego Gómez a la posición de mediapunta, la misma que ocupa en el Brighton de la Premier League. Por su parte, como nueve de área, Antonio Sanabria entra por Alex Arce, quien había marcado el tanto del combinado nacional en la derrota 2-1 frente a Estados Unidos en el Subaru Park, en Chester, Pensilvania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Orlando Gill, dueño del arco y la ausencia de Andrés Cubas

Gustavo Alfaro mantiene a Orlando Gill en la portería a diferencia de la Fecha FIFA anterior, en la que un encuentro atajó Roberto Jr. Fernández y otro, el guardameta de San Lorenzo de Almagro. Por su lado, Andrés Cubas es nuevamente baja: el futbolista del Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer está ausente por una insólita situación con el pasaporte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: La insólita razón por la que Andrés Cubas no disputa la Fecha FIFA

La formación de Paraguay vs. México en la Fecha FIFA

Orlando Gill; Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Alexis Duarte, Agustín Sández; Ramón Sosa, Matías Galarza, Braian Ojeda, Miguel Almirón; Diego Gómez y Antonio Sanabria.