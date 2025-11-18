Exclusivo Cardinal Deportivo: La insólita razón por la que Andrés Cubas no disputa la Fecha FIFA con Paraguay

Andrés Cubas quedó fuera de la última Fecha FIFA del año por una insólita razón. El mediocampista fue convocado por Gustavo Alfaro para los amistosos de la selección de Paraguay contra Estados Unidos (derrota 2-1) y México (hoy a las 22:30), pero ni siquiera formó parte de la delegación y es la única ausencia entre los 28 citados por el entrenador argentino.

Lea más: A qué hora juega hoy México vs. Paraguay y dónde ver en vivo

El padre de Cubas reveló al Cardinal Deportivo que el volante olvidó el pasaporte en el bolsillo de un pantalón que fue a parar en la lavarropas. “Se le jodió, se le olvidó en el pantalón”, expresó Francisco Cubas a la 730 AM. “Y bueno, la señora que trabaja ahí tampoco no se dio cuenta y metieron en el lavarropas. Él está muy pichado”, continuó en ABC Cardinal.

“Me dijo que nunca deja el pasaporte en el pantalón”

“Nunca deja el pasaporte en el pantalón me dijo, pero ahora no sé qué pasó. Él descubrió el viernes”, añadió Cubas padre. El futbolista del Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer pudo terminar la gestión de un nuevo pasaporte, pero no completo el proceso del visado para dejar el país. “El pasaporte ya tenía, pero faltaría la visa de Canadá y lleva tiempo”, finalizó.

Lea más: Paraguay cierra la temporada enfrentando a México en Texas

El padre de Andrés Cubas en el Cardinal Deportivo