Gustavo Alfaro: “Le dije a Julio, vos vas a entrar y vas a resolver el partido”

El seleccionador albirrojo reveló la conversación que tuvo con el joven delantero del Racing de Estrasburgo antes de su ingreso, destacando su capacidad para desequilibrar. Enciso terminó contribuyendo con asistencias clave para las anotaciones de Antonio Sanabria y Damián Bobadilla. “Le había dicho a Julio (Enciso), vos vas a entrar y vas a resolver el partido porque tenés la capacidad de poder hacerlo y cuando México baje un poquitito la intensidad podés encontrar los espacios para marcar con tu talento la diferencia en ese aspecto”, manifestó el seleccionador albirrojo.
Alfaro profundizó en el valor de este tipo de encuentros amistosos, incluso jugándolos con la seriedad de un partido por los puntos, y “Estamos buscando la mejor cara, la mejor forma de tratar de encontrar las respuestas que nos indiquen qué son las cosas que tenemos que corregir, porque estos son partidos amistosos que se juegan con la seriedad como se juegan los partidos por los puntos, obviamente que siempre uno quiere ganar, más que nada cuando este era un plantel, es un plantel, un grupo que se acostumbró a ganar, el hecho de tener un par de derrotas como nos pasó con Corea o nos pasó con Estados Unidos nos incomodaba, entonces lo primero era la demostración de que anímicamente las cosas no nos afectaban, que tenemos claro lo que estamos buscando, lo que queremos conseguir, cómo tenemos que hacerlo y la respuesta que teníamos que ver de jugadores que tenían que jugar, que no habían tenido la chance de jugar y eso lo queríamos ver”, explicó el entrenador.
El técnico argentino detalló su lectura del juego y cómo Paraguay logró hacerle daño al conjunto mexicano. “La sensación que me había quedado del primer tiempo era que si nosotros teníamos la capacidad de tener una pausa en la zona de tres cuartos le podíamos hacer daño a México porque obviamente que la necesidad de ir a buscar un resultado lo sabría en el fondo y ahí es donde nosotros teníamos que tener la capacidad de hacer una pausa como para poder resolverlo y creo que eso lo encontramos pero también México respondió rápido, pone rápidamente el empate y daba la sensación de que a México le había venido bien el gol en contra porque consiguió el empate y se envalentonaba como para ir a buscar la victoria y ahí es donde Paraguay puso el pecho fuerte a decir no vas a avanzar y vamos a buscar nosotros el gol y pudimos conseguir el gol”.
El condictor albirrojo explicó además cómo cerró el partido. “El final del partido se dio, yo cuando hacen el cambio que quedan con dos 9 ahí es donde decidimos poner una línea de cinco, armar una línea de cinco porque era ir por afuera y meter pelotas cruzadas adentro y más que nada pelota parada no había otra manera de que México pueda llegar a la igualdad, tuvo algunas chances pero más que nada de centros fortuitos en pelotas cruzadas hacia las zonas de segundo palo y me daba la sensación de que cuando nosotros saliéramos limpio de una situación de contragolpe lo podíamos definir y tuvimos un par de chances como para terminar estirando el marcador”, analizó Alfaro.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El seleccionador destacó la justicia de la victoria, la concentración del equipo y el buen momento goleador de los centrodelanteros. “Creo que ganamos bien porque ganamos con justicia porque fuimos precisos, estuvimos concentrados, supimos sufrir que era lo que habíamos hablado hay que saber sufrir cuando el partido no sea como nosotros lo queremos pero que teníamos que manejar los tiempos y teníamos que tener la capacidad de poder resolver. Los dos 9 convirtieron ya en el partido contra Estados Unidos Alex Arce anotó y hoy Tony (Sanabria) volvió al gol después de Argentina entonces el hecho de volver a encontrarse con el gol para nosotros para los 9 es muy importante”, enfatizó.