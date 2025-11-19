Paraguay finalizó el año con un triunfo sobre México

Paraguay cerró el año con una victoria: fue 2-1 sobre México en el estadio Alamodome de la ciudad de San Antonio, Texas. La Albirroja de Gustavo Alfaro vuelve al triunfo, el primero después de culminar las Eliminatorias Sudamericanas y clasificar al Mundial 2026. Antes, había igualado 2-2 con Japón, perdido 2-0 con Corea del Sur y 2-1 ante Estados Unidos.

Lea más: Paraguay vs. México: resumen, resultado y goles

En el último partido de la temporada, el segundo de la Fecha FIFA de noviembre, el combinado nacional venció a la Tri de Javier Aguirre con goles de Antonio Sanabria y Damián Bobadilla. El atacante anotó el primero a los 51 minutos, mientras que el mediocampista convirtió el segundo a los 56′. Ambos tantos fueron con asistencia de Julio Enciso.

En medio de los goles paraguayos, Raúl Jiménez, delantero de Fulham, había igualado de penal a los 54′. La pena máxima fue sancionada por Joseph Dickerson después de una supuesta falta de Braian Ojeda. El árbitro estadounidense, de flojo arbitraje, anuló un tanto a Gustavo Velázquez en el primer tiempo e inicialmente, a Sanabria hasta la intercesión del VAR.

Los goles de la victoria 2-1 de Paraguay

⚽️¡PEA HA'E TONY! Perfecto centro de Julio Enciso y Antonio Sanabria abrió el marcador para Paraguay en San Antonio.



⚽️Con un gol de penal, Raúl Jiménez puso el 1-1 ante Paraguay. #VamosAlbirroja



⚽️¡A LO PARAGUAY! Nueva asistencia de Julio Enciso para Damián Bobadilla, que volvió a poner en ventaja a la Albirroja ante México.



Mundial 2026: El sorteo será el 5 de diciembre

La selección de Paraguay, que regresó a la Copa del Mundo luego de tres ausencias consecutivas (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), conocerá a sus rivales en el Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026 en el sorteo de la FIFA: será el viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy en Washington D. C., a las 14:00, hora de nuestro país.

