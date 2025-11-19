Selección Paraguaya
19 de noviembre de 2025 - 00:53

Paraguay finalizó el año con un triunfo sobre México

Damián Bobadilla, jugador de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a México por la Fecha FIFA en el estadio Alamodome, en San Antonio, Texas, Estados Unidos.
Damián Bobadilla, jugador de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a México por la Fecha FIFA en el estadio Alamodome, en San Antonio, Texas, Estados Unidos.@albirroja

La selección de Paraguay derrotó 2-1 a México en el último amistoso de la temporada.

Por ABC Color

Paraguay cerró el año con una victoria: fue 2-1 sobre México en el estadio Alamodome de la ciudad de San Antonio, Texas. La Albirroja de Gustavo Alfaro vuelve al triunfo, el primero después de culminar las Eliminatorias Sudamericanas y clasificar al Mundial 2026. Antes, había igualado 2-2 con Japón, perdido 2-0 con Corea del Sur y 2-1 ante Estados Unidos.

Lea más: Paraguay vs. México: resumen, resultado y goles

En el último partido de la temporada, el segundo de la Fecha FIFA de noviembre, el combinado nacional venció a la Tri de Javier Aguirre con goles de Antonio Sanabria y Damián Bobadilla. El atacante anotó el primero a los 51 minutos, mientras que el mediocampista convirtió el segundo a los 56′. Ambos tantos fueron con asistencia de Julio Enciso.

Antonio Sanabria (i), jugador de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a México por la Fecha FIFA en el estadio Alamodome, en San Antonio, Texas, Estados Unidos.
Antonio Sanabria (i), jugador de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a México por la Fecha FIFA en el estadio Alamodome, en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

En medio de los goles paraguayos, Raúl Jiménez, delantero de Fulham, había igualado de penal a los 54′. La pena máxima fue sancionada por Joseph Dickerson después de una supuesta falta de Braian Ojeda. El árbitro estadounidense, de flojo arbitraje, anuló un tanto a Gustavo Velázquez en el primer tiempo e inicialmente, a Sanabria hasta la intercesión del VAR.

Los goles de la victoria 2-1 de Paraguay

Mundial 2026: El sorteo será el 5 de diciembre

La selección de Paraguay, que regresó a la Copa del Mundo luego de tres ausencias consecutivas (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), conocerá a sus rivales en el Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026 en el sorteo de la FIFA: será el viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy en Washington D. C., a las 14:00, hora de nuestro país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy