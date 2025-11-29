Claudinha le da los primeros puntos a la Albirroja en la Liga de Naciones Femenina

El triunfo resulta un verdadero bálsamo para el combinado guaraní, que estrenaba al técnico Herminio Barrios, sucesor del brasileño Fábio Akio Fukumoto, cesado tras el mal inicio con dos derrotas consecutivas. Cuando el empate parecía sellado, la heroína de la noche fue Claudia Martínez. En el sexto minuto de adición (90′+6′), la joven estrella paraguaya, que se reincorporaba al plantel mayor tras disputar el Mundial Sub 17 en Marruecos, firmó el agónico tanto de la victoria.

La jugada decisiva nació de una descoordinación en la defensa celeste, aprovechada por Cindy Ramos para ceder el balón a la talentosa “Claudinha”. En una doble oportunidad, Martínez demostró su jerarquía y concretó con un derechazo rasante y esquinado que se ajustó al poste derecho de la guardameta charrúa Agustina Sánchez.

Con los tres puntos conseguidos en Tuyucuá, la Albirroja se, ubica en el séptimo lugar, dejando por debajo a Bolivia y a la propia Uruguay, que registran un punto cada una. A pesar de que Paraguay se mantiene fuera de la zona de clasificación directa, este triunfo revitaliza sus aspiraciones en el torneo, que otorga dos cupos directos y dos de repechaje para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. Cabe recordar que Brasil ya tiene su plaza asegurada como país anfitrión.

Estadio: La Huerta. Árbitra: María Fortunato (ARG). Asistentes: Gisela Trucco (ARG) y Daiana Milone (ARG). Cuarta árbitra: Adriana Álvarez (ARG). VAR: Jessica Di Iorio (ARG). AVAR: Mariana De Almeida (ARG).

Paraguay (1): Alicia Bobadilla; Liz Barreto (46′ María Martínez), Dahiana Bogarín, Fiorela Martínez y Camila Arrieta (62′ Deisy Ojeda); Fátima Acosta, Rosa Miño (62′ Cindy Ramos), Celeste Aguilera (68′ Danna Garcete) y Claudia Martínez; Rebeca Fernández (77′ Belén Riveros) y Lice Chamorro. D.T.: Herminio Barrios.

Uruguay (0): Agustina Sánchez; Stephanie Lacoste, Carina Felipe, Stephanie Tregartten (46′ María Oxandabarat) y Cinthia González; Belén Aquino (85′ Agustina Gómez), Alaides Bonilla Paz (59′ Angela Gómez), Alices Correa y Pilar González (85′ Luciana Gómez); Wendy Carballo y Juliana Viera. D.T.: Ariel Longo.

Gol: 90′+6′ Claudia Martínez (PAR). Amonestadas: 20′ Rosa Miño y 45′+2′ Fátima Acosta (PAR); 28′ Stephanie Tregartten y 73′ Pilar González (URU).