La Albirroja Femenina cae ante Chile en la cuarta ronda de la Liga de Naciones

El único gol del encuentro, que se disputó en territorio chileno, llegó pasada la media hora de juego, culminando una magistral acción colectiva iniciada desde la portera Christiane Endler. La jugada se gestó con un gran desborde por la banda derecha de Vaitiare Pardo, quien metió un preciso centro atrás. Allí apareció Sonya Keefe para una asistencia tácita, dejando pasar el esférico y abriendo el ángulo de tiro para Yanara Aedo. La volante sacó un potente derechazo que se coló espectacularmente en el ángulo izquierdo del arco defendido por Alicia Bobadilla, tocando el larguero antes de entrar.

Lea más: Gustavo Gómez integra el once ideal de la Copa Libertadores 2025

Las dirigidas por el entrenador Herminio Barrios sufrieron un duro golpe en el minuto 68 con la expulsión de Danna Garcete, lo que dificultó enormemente la búsqueda del empate en tierras chilenas. Con este resultado, Paraguay queda momentáneamente en el sexto lugar de la tabla con 3 puntos y una diferencia de gol de (-3), fuera de la zona de clasificación, recordando que el certamen otorga dos cupos directos y dos de repechaje para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. Brasil, como país anfitrión, ya tiene su plaza asegurada. Los próximos dos juegos serán cruciales para las aspiraciones de la Albirroja: enfrentarán a Ecuador (10 de abril) en condición de local, y cerrarán su participación ante Perú (14 de abril) como visitante.

Estadio: El Teniente de Rancagua, Chile. Árbitra: Milagros Arruela (PER). Asistentes: Mariana Aquino (PER) y Diana Ruiz (PER). Cuarta árbitra: Elizabeth Tintaya (PER). VAR: Augusto Menéndez (PER). AVAR: Michael Espinoza (PER).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Chile: Christiane Endler; Anais Cifuentes (88’ Rosario Balmaceda), Fernanda Ramírez, Fernanda Pinilla y Camila Saez; Millaray Cortez (78’ Yastin Jiménez), Nayadet López (65’ Gisela Pino) y Yanara Aedo; Ambar Figueroa (65’ Mary Valencia), Vaitiare Pardo (88’ María Urrutia) y Sonya Keefe. D.T.: Luis Mena.

Paraguay: Alicia Bobadilla; María Vega, Dahiana Bogarín, Fiorela Martínez y Deisy Ojeda; Danna Garcete, Celeste Aguilera y Cindy Ramos (90’+2’ Belén Riveros); Claudia Martínez, Rebeca Fernández (75’ Fátima Acosta) y Lice Chamorro. D.T.: Herminio Barrios.

Gol: 33’ Yanara Aedo (C). Amonestadas: 72’ Yanara Aedo (C); 50’ y 68’ Danna Garcete (P). Expulsada: 68’ Danna Garcete (P).