Gustavo Gómez integra el once ideal de la Copa Libertadores 2025

El defensor central tuvo una participación sobresaliente en el máximo torneo continental a nivel de clubes. A lo largo de la competencia, el “mariscal” disputó 11 encuentros y contribuyó con dos goles, exhibiendo un nivel de liderazgo y solidez defensiva que fue fundamental para la gran campaña del Verdão. Si bien Palmeiras no pudo alcanzar el tetracampeonato tras caer en la final de Lima ante Flamengo, el rendimiento del defensor guaraní nuevamente fue superlativo, asegurándole un lugar entre los mejores del continente.

La valla está custodiada por el argentino Agustín Rossi (Flamengo), cuya seguridad fue clave para el título del Mengão. En la línea defensiva, se optó por un trío de centrales de primer nivel: el capitán paraguayo Gustavo Gómez (Palmeiras) y los defensores brasileños de Flamengo, Léo Pereira y el experimentado Danilo, completan la línea de tres.

El mediocampo combina potencia y creatividad. El chileno Erick Pulgar (Flamengo) aporta la contención y el músculo, mientras que el argentino Santiago Sosa (Racing) es pieza clave en la distribución. Junto a ellos, el colombiano Jorge Carrascal (Flamengo) suma la chispa, calidad técnica y el desequilibrio ofensivo. También figura el uruguayo Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), un volante ofensivo aportante de dos tantos en la campaña.

La delantera es puramente explosiva, destacando a los máximos artilleros del torneo con siete tantos cada uno: el argentino José Manuel “Flaco” López (Palmeiras) y el implacable artillero argentino Adrián Martínez (Racing). El ataque se completa con el letal goleador Pedro (Flamengo), quien anotó dos tantos en la última edición del certamen continental.

En resumen, el once ideal está visiblemente marcado por la presencia de jugadores de Flamengo y Palmeiras, las potencias brasileñas que se anotaron en la final de Lima 2025 con el triunfo del Mengão. La lista se complementa con la notable inclusión de jugadores de Racing de Avellaneda, club que logró llegar hasta las semifinales, cayendo precisamente ante el campeón.

El once ideal de la Copa Libertadores 2026