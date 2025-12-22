Gustavo Alfaro entre los finalistas para ser el “Mejor Entrenador de América”

La nominación de el entrenador de la Albirroja llega tras un año histórico en el que selló la clasificación de Paraguay al Mundial 2026, cortando una sequía de 16 años sin presencia mundialista. Desde su llegada al cargo en agosto de 2024, el técnico argentino transformó el presente del equipo con una efectividad asombrosa en las Eliminatorias Sudamericanas. Su gestión al frente del combinado nacional devolvió la ilusión a todo un país que hoy celebra su reconocimiento internacional.

Bajo la conducción del “cazador de utopías imposibles”, la Albirroja disputó doce encuentros oficiales, registrando un balance sólido de seis victorias, cinco empates y apenas una sola derrota en el proceso. Estos números reflejan la solidez defensiva y la identidad competitiva que el entrenador logró imprimirle a un plantel que parecía haber perdido la esencia y el rumbo futbolístico. Su capacidad para potenciar el rendimiento físico y táctico de sus dirigidos lo coloca hoy en entre los clasificados a la cita ecuménica que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá.

En la terna final también compiten Filipe Luís, campeón de la Libertadores con Flamengo, y Gustavo Costas, quien alcanzó la Recopa Sudamericana y finales locales con Racing de Avellaneda. El premio tiene una larga tradición de galardonar a técnicos que marcaron época, siendo Carlos Bianchi el máximo ganador histórico con cinco distinciones en su haber. Otros nombres ilustres como Marcelo Gallardo, José Pekerman y Luiz Felipe Scolari también integran este selecto grupo.

La lista de ganadores históricos incluye a leyendas del fútbol paraguayo y técnicos que dejaron su huella en la región, como Luis Cubilla, Gerardo Martino y el recordado Aníbal “Maño” Ruiz. Gustavo Alfaro busca inscribir su nombre en este prestigioso palmarés, reafirmando que el resurgir de Paraguay es uno de los hitos deportivos más relevantes del año. La expectativa crece en Asunción ante la posibilidad de que el estratega albirrojo sea coronado como el mejor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy