Paraguay cierra el año manteniendo su puesto en el ranking de FIFA

El organismo rector del fútbol mundial confirmó que el seleccionado guaraní no sufrió modificaciones pese a sus recientes actuaciones. La suma de puntos obtenida en sus últimos compromisos resultó insuficiente para escalar peldaños en la tabla. De esta manera, el conjunto paraguayo conserva el mismo sitio que ostentaba en la publicación previa.

En el plano deportivo, los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro vienen de vencer a México en territorio estadounidense. El marcador de 2-1 a favor de Paraguay en este amistoso sirvió como preparación clave para la Copa del Mundo 2026. Dicho encuentro permitió evaluar el rendimiento del plantel y ganar rodaje de cara a la cita ecuménica.

Esta ubicación en el ranking internacional definió directamente el futuro inmediato de la Albirroja en el máximo torneo de selecciones. Al situarse en el puesto 39, Paraguay fue asignado oficialmente al bombo 3 para el sorteo del Mundial. Este posicionamiento es el resultado directo de su rendimiento acumulado durante todo el ciclo clasificatorio.

En la cima del fútbol mundial, España ratifica su liderazgo absoluto al cerrar el año por encima de la Argentina de Scaloni. La Roja suma 1877.18 puntos, superando los 1873.33 de la Albiceleste, mientras Francia completa el podio con 1870. Ambos líderes se verán las caras próximamente en Lusail para disputar la esperada Finalissima de marzo.

El selecto grupo de las diez mejores naciones no presentó alteraciones, manteniendo a potencias como Brasil e Inglaterra en vanguardia. Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia terminan el año completando los puestos de privilegio del ranking. Recién en el puesto 34 aparece el primer cambio, donde Argelia logró superar a la selección de Egipto.

Finalmente, la actividad en otras confederaciones también generó movimientos puntuales en la zona media de la clasificación de diciembre. Jordania destacó tras su participación en la Copa Árabe, escalando dos lugares hasta alcanzar la posición número 64. Con estos registros, la FIFA clausura un año de intensa actividad y define los puntos de partida.

Así quedó el Top 10 del ranking

1. España: 1.877,18 ptos

2. Argentina: 1.873,33 ptos

3. Francia: 1.870 ptos

4. Inglaterra: 1.834,12 ptos

5. Brasil: 1.760,46 ptos

6. Portugal: 1.760,38 ptos

7. Países Bajos: 1.756,27 ptos

8. Bélgica: 1.730,71 ptos

9. Alemania: 1.724,15 ptos

10. Croacia: 1.716,88 ptos

Los demás países sudamericanos:

13. Colombia

15. México

16. Uruguay

23. Ecuador

39. Paraguay