Milton Giménez obtiene la ciudadanía paraguaya y es opción para Alfaro

La culminación de estas gestiones sitúa al atacante como una opción inmediata para el seleccionador de la Albirroja, Gustavo Alfaro. A pesar de que el cierre de la temporada 2025 no mostró la faceta más goleadora del delantero en su club, sus registros generales reflejan una presencia constante en el ataque “Xeneize”. En su última campaña, el atacante acumuló 10 goles en 34 presentaciones oficiales, distribuidas entre la Liga Profesional Argentina, donde disputó 28 juegos y anotó 9 tantos, el Mundial de Clubes de la FIFA con 3 partidos, la Copa Libertadores con 2 apariciones y la Copa Argentina, donde marcó un gol en su única participación.

Con la documentación en regla, el nacido en Grand Bourg, provincia de Buenos Aires, se integra formalmente a la baraja de variantes para la ofensiva paraguaya en un escenario donde la competencia por un cupo mundialista tiene a varios aspirantes. El atacante deberá disputar un sitio en la nómina final frente a figuras establecidas como Ángel Romero, Isidro Pitta, Gabriel Ávalos, Alex Arce y Ronaldo Martínez, entre otros. En este panorama, Antonio Sanabria se perfila como el único referente con un lugar prácticamente garantizado, lo que obliga al nuevo ciudadano paraguayo a elevar su rendimiento en el fútbol argentino para ganar la consideración definitiva del cuerpo técnico albirrojo.