Claudia Martínez encabeza la lista de Paraguay para el Sudamericano Sub 20

La selección paraguaya femenina ya tiene a sus representantes para el Sudamericano Sub-20, que se celebrará en nuestro país del 4 al 28 de febrero. Con el firme objetivo de asegurar uno de los cuatro boletos directos al Mundial de Polonia, el seleccionador Gustavo Roma confeccionó una lista en la que destaca, por encima de todas, la figura de Claudia Martínez.