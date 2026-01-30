Claudia Martínez encabeza la lista de Paraguay para el Sudamericano Sub 20

La delantera, estrella del Washington Spirit de la NWSL, llega como la gran referente tras protagonizar una transferencia histórica desde el fútbol local hacia Estados Unidos, valorada en cerca de un millón de dólares. Junto a ella, la jerarquía internacional la completa la defensora Nayeli Torres, quien aporta solidez desde el Sao Paulo de Brasil, conformando una columna vertebral con experiencia en ligas de élite.
En el plano doméstico, el Club Olimpia reafirma su papel como cantera principal de la Albirroja al aportar seis jugadoras al listado oficial, reflejo de la base que permitió el crecimiento de Martínez en temporadas anteriores. Por su parte, Cerro Porteño no se queda atrás en protagonismo, con cinco futbolistas convocadas que buscarán trasladar su buen momento en el torneo local al escenario continental.
El camino de las juveniles paraguayas comenzará en el Grupo A, una zona de alta exigencia que compartirán con Uruguay, Venezuela, Colombia y Chile. Precisamente ante la escuadra chilena será el esperado debut el próximo 4 de febrero, marcando el inicio de una competencia donde la localía y el talento de sus figuras internacionales serán las cartas ganadoras de la Albirroja.
La lista de jugadoras convocadas:
Porteras: Tamara Amarilla (Cerro Porteño), Estéfani Ruiz (Olimpia).
Defensoras: Érika Figueredo (Cerro Porteño), Johana Medina (N/A), Ximena Moreno (Olimpia), Nayeli Torres (São Paulo / Brasil), Luz Cardozo (Libertad), Bárbara Olmedo (Olimpia), Luz Paiva (Cerro Porteño), Jazmín Pintos (Cerro Porteño), Kiara Florentín (Nacional / Humaitá).
Mediocampistas: Maite Mussi (Olimpia), Pamela Villalba (Olimpia), Nataly Lezcano (Libertad), Yanina Sosa (Cerro Porteño), Fiorella Aquino (Libertad), Daniela González (Guaraní), Diana Benítez (Libertad), Milagros Ortiz (General Caballero).
Delanteras: Claudia Martínez (Washington Spirit / EE. UU.), Alison Bareiro (Olimpia), Larissa Saldívar (Guaraní).