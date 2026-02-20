Gustavo Alfaro: “Hoy es mucho más fácil querer ser parte de la selección de Paraguay”

Sobre la ausencia de contacto directo con el volante ofensivo de raíces paraguayas, y el cambio de paradigma desde su llegada al país, el entrenador explicó: “Yo no hablé con él, de la misma manera que tampoco lo hice con otros jugadores que se nacionalizaron. En un momento, cuando yo llegué aquí, era como si uno tuviera que ir a buscar a los jugadores; como si uno tuviera que decir: ‘bueno, no tenemos jugadores en estos puestos’. Parecía que teníamos que ir a buscarlos y tratar de generar esa necesidad de que se nacionalicen para ser parte de la selección. Yo tengo una postura muy clara de ahí en adelante: todos tienen el derecho a ser parte de la Selección Nacional, pero la demostración y el interés tiene que venir de parte de ellos, no de la nuestra”.

Al analizar la diferencia entre sumarse en tiempos de crisis frente al dulce presente clasificatorio de la selección. “Es decir, todo jugador que esté en condiciones de ser parte de la selección es considerado, no digo que no. Pero sí, de pronto, hoy es mucho más fácil querer ser parte de la selección de Paraguay cuando ya está clasificada para una Copa del Mundo, que en otro momento cuando estaba para recibir todas las cachetadas y las críticas”.

Finalmente, sobre la importancia de blindar la armonía del grupo actual y valorar a quienes sostuvieron el proceso. “Ahí es donde uno tiene que tener memoria y respaldar, obviamente, a los jugadores que hicieron posible este lindo presente de que Paraguay juegue en la Copa del Mundo. Todo esto, por supuesto, sin dañar al grupo que tenemos, que es extraordinario. Ahora bien, si tenemos un jugador que marca la diferencia con respecto a cualquier otro, lógicamente va a ser tenido en cuenta; pero yo, personalmente, no hablé con ninguno”.

