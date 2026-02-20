Gustavo Alfaro y su preocupación por el arco: “Hay que preguntarse por qué Paraguay llegó a esta realidad”

Alfaro fue tajante al expresar su inquietud por la actualidad de los guardametas que orbitan la selección paraguaya: “Sí, lo digo preocupado, obviamente. Me parece, con todo respeto —más allá de Gastón Olveira (naturalizado) o de los arqueros que tampoco tienen continuidad— quienes fueron parte de la selección y ahora no están teniendo minutos, como el caso de ‘Gatito’ Fernández, Juan Espínola o todos los guardametas que formaron parte en ese aspecto”.

Para el entrenador, la crisis actual contrasta con la rica tradición paraguaya en el puesto de portero. Alfaro invitó a una reflexión profunda sobre la formación y el presente de los porteros locales: “Yo digo que la pregunta que hay que hacerse es por qué Paraguay llega a esta realidad, donde no se puede tener ese nivel de arqueros que tuvo en su historia, desde el ‘Gato’ Fernández, Éver Almeida (más allá de que también fue nacionalizado), José Luis Chilavert o Justo Villar”.

Finalmente, se refirió al caso de Orlando Gill, quien hoy aparece como una de las opciones con más rodaje, aunque pidió cautela y acompañamiento. “De pronto, son lugares donde nosotros tenemos que tratar de encontrar todavía la mejor puesta a punto. Porque también Orlando Gill, que es el que está teniendo continuidad, no hay que perder de vista que hace apenas un año que ataja en Primera División. Obviamente, yo tengo mucha confianza en sus capacidades, pero hay que acompañar todo ese proceso. De la misma manera ocurre con otros puestos donde tampoco se tiene ese mismo nivel de jerarquía, de cantidad o de variedad que supo tener Paraguay a lo largo de su historia”.