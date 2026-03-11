La Albirroja integrará el Grupo A en el Sudamericano Sub 17 que se jugará en Paraguay

Esta edición marca la número 21 en la trayectoria del torneo de la categoría. Para la Albirroja comandada por Mariano Uglessich, el evento tiene un valor especial, ya que asume el rol de organizador por cuarta vez en su historia, consolidándose como una sede recurrente y de plenas garantías para el desarrollo del fútbol base sudamericano.

Con la ampliación a siete plazas para el Mundial Sub 17 a partir de 2025, la Confederación Sudamericana de Fútbol dispuso un sistema de competición específico. En la etapa inicial, el torneo se dividirá en dos zonas de cinco integrantes donde cada selección disputará cuatro partidos, logrando el acceso a la fase final únicamente los dos mejores de cada grupo.

Los cuatro equipos clasificados jugarán las instancias decisivas de semifinales, final y el duelo por el tercer puesto para determinar las posiciones principales. Por otro lado, las selecciones que terminen en la tercera y cuarta posición de sus respectivos grupos tendrán una vía alternativa, disputando un playoff en formato “final four” donde los ganadores obtendrán su lugar en el Mundial. Quienes pierdan en esa instancia aún contarán con una última oportunidad, debiendo jugar un partido adicional para definir el séptimo y definitivo cupo disponible para la Copa del Mundo.

¡Todo definido! ✅



La #AlbirrojaSub17 ⚪🔴 formará parte del Grupo 🅰️ en la CONMEBOL Sub 17 2026, que se disputará en nuestro país del 3 al 19 de abril.



🔗 https://t.co/KSGvQUskSq



¡El camino está trazado!#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/kq5hqKD3LM — Selección Paraguaya (@Albirroja) March 10, 2026

Con el calendario fijado entre el 3 y el 19 de abril, la Albirroja Sub 17 intensifica su preparación para afrontar el torneo continental como local. En los próximos días se espera que la organización oficialice los estadios y escenarios definitivos donde se llevarán a cabo los encuentros de esta renovada cita mundialista.