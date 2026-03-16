“Un sueño hecho realidad”: Mauricio y la convocatoria a la selección de Paraguay

Mauricio fue convocado por Gustavo Alfaro para los amistosos de la selección de Paraguay en la Fecha FIFA de marzo. El brasileño naturalizado paraguayo es una de las principales novedades en la lista de 26 jugadores para enfrentar a Grecia en Atenas y a Marruecos en Lens: los partidos serán el viernes 27, a las 16:00, hora de Paraguay, y el martes 31, a las 15:00, respectivamente.

Mauricio recibió la noticia del llamado de la Albirroja minutos después de jugar con Palmeiras en el triunfo 1-0 sobre Mirassol por la sexta fecha del Brasileirão. “Fue una emoción muy grande, no lo había visto todavía. Gomez me dijo cuando llegamos al vestuario. La convocatoria acababa de salir”, expresó el atacante, que asistió para el tanto de José Manuel López en el Allianz Parque.

Mauricio y la primera convocatoria de Paraguay

“Sonho realizado” 🤩



O domingo do meu camisa 1️⃣8️⃣ está sendo perfeito! Parabéns, Mauricio! 💚 pic.twitter.com/CYEKW1FJwd — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 16, 2026

Mauricio: “Es un sueño hecho realidad”

“Estaba sorprendido, estaba muy feliz de tener esta oportunidad. Es un sueño hecho realidad, sin duda”, comentó Mauricio Magalhães Prado en una entrevista a las redes sociales del Verdão, que por su parte, celebró las citaciones del ex Internacional de Porto Alegre como también de Gustavo Gómez (titular y disputando los noventa minutos) y Ramón Sosa (suplente y sin ingresar).

Mauricio luego de la convocatoria de Paraguay