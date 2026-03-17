Selección Paraguaya
17 de marzo de 2026 - 21:21

La Albirroja Sub 17 intensifica su preparación

La Albirroja Sub 17 intensifica los trabajos de cara al Sudamericano.
La Albirroja Sub 17 intensifica los trabajos de cara al Sudamericano.

La selección paraguaya Sub 17 desarrolló este martes su primera jornada de entrenamientos en doble turno en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Ypané, en el marco de su preparación para el Sudamericano de la categoría.

Por ABC Color

Durante la sesión matutina, el plantel se enfocó en tareas físicas de alta exigencia, bajo la supervisión del preparador físico Raúl Amarilla, junto a los fisiólogos Jorge López y Bernardo Fernández.

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La jornada se inició en el gimnasio con ejercicios de movilidad, activación y fortalecimiento del tren inferior, para luego trasladarse al campo de juego, donde se realizaron evaluaciones de agilidad y cambios de dirección, apuntando a medir la capacidad de reacción, frenado y aceleración de los juveniles.

El bloque concluyó con series de carrera a distintas intensidades, intercaladas con pausas, con el objetivo de optimizar la resistencia y sostener el ritmo competitivo.

Por la tarde, el enfoque pasó al aspecto futbolístico, con el entrenador Mariano Uglessich al frente de las tareas, acompañado por Ernesto Cristaldo.

El cuerpo técnico dispuso ejercicios técnico-tácticos, combinando dinámicas recreativas con circuitos de pases y rondos, priorizando la presión tras pérdida y la recuperación rápida del balón.

En paralelo, los arqueros trabajaron de manera diferenciada bajo las órdenes de Derlis Gómez, con ejercicios específicos del puesto.

El plantel permanecerá concentrado y continuará con el mismo régimen de doble turno en la jornada del miércoles, dentro de un microciclo que se extenderá hasta el sábado por la mañana. Posteriormente, los jugadores serán liberados.

Cabe recordar que Paraguay integrará el Grupo A del Sudamericano Sub 17, donde enfrentará a Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay, teniendo como sede principal el CARFEM de Ypané, escenario donde la Albirroja buscará consolidar su puesta a punto de cara a la competencia continental.

Fuente: Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)