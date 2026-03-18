Oficial: La nueva camiseta de Paraguay para el Mundial 2026

La selección de Paraguay tiene nueva camiseta: Puma y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) presentaron la renovada piel de la Albirroja para el Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026. “Una indumentaria que nace de una idea simple y poderosa: recordar de dónde venimos”, señaló la marca en un evento en el que estuvieron presentes Gustavo Alfaro, Santiago Peña, entre otros.

“Durante años, Paraguay soñó con volver al Mundial. Pero detrás de ese deseo colectivo hay una verdad aún más profunda: muchos de los jugadores que hoy vestirán la Albirroja, nunca jugaron un Mundial. Ellos no vuelven. Ellos van por primera vez. Los que volvemos somos nosotros: el país, los hinchas, una historia que quedó suspendida durante cuatro mundiales”, añadió.

La presentación de la camiseta de Paraguay

Paraguay, a la Copa del Mundo luego de 16 años

“Fueron 16 años mirando desde afuera. Dieciséis años que también sirvieron para formar una nueva generación de futbolistas. Una generación que se crió en canchas de tierra colorada, donde el fútbol paraguayo se vive con intensidad desde siempre. Lugares donde el juego no solo se aprende: se siente, se pelea y se respira. De esa tierra nació esta camiseta”, contó Puma en la presentación.

“El nuevo diseño toma inspiración directa de la tierra roja del Paraguay, símbolo del origen de muchos de los jugadores que hoy representan al país. Esa tierra que marcó sus primeros partidos, sus primeras caídas, sus primeras victorias. Una tierra que no solo forma futbolistas. Forma carácter. Por eso esta camiseta no mira al pasado. Mira al origen. A la tierra que curtió nuestro fútbol”, siguió.

“Porque antes de los estadios llenos, antes de las luces, antes de los himnos... estuvo esa cancha de tierra donde empezó todo. Hoy, esa misma tierra sube hasta la camiseta, acompañando a una generación que llevará su historia al Mundial 2026. Porque de esa tierra venimos. Y con esa tierra vamos a cubrir nuestra piel cuando Paraguay vuelva a jugar un Mundial”, culminó.

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Paraguay lanzó la camiseta para el Mundial