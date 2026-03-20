Gustavo Alfaro: “Estuve en el Ellis Park, sentí tristeza porque el equipo de Martino había estado cerca”

Alfaro comenzó su alocución remontándose a sus inicios en el fútbol y agradeciendo la oportunidad que Paraguay le brinda de cumplir un anhelo de vida. “Gracias a la APF por invitarme a compartir la presentación de la camiseta, este emblema, esta piel. Quisiera ir a mi primer recuerdo mundialista: tenía 7 años cuando se jugaba el Mundial de 1970 en México. Hacía poco tiempo había pateado una pelota, enamorándome del fútbol y sus hazañas. Volvía a mi casa y soñaba con estar en un Mundial. Cincuenta y seis años después, Paraguay me otorga esa posibilidad. Por eso, gracias”.

Asimismo, el seleccionador albirrojo recordó con nostalgia la última gran gesta albirroja en 2010, conectando aquel espíritu de lucha con la esencia del país. “Dieciséis años es mucho tiempo, demasiado. Estuve en Johannesburgo, en el Ellis Park —un estadio más asociado al rugby que al fútbol—, donde Paraguay enfrentó a España. Al final del partido sentí tristeza porque el equipo de Martino había estado cerca de una victoria que hubiese sido épica; pero, como hincha del fútbol sudamericano, me sentía reconfortado porque esos guerreros habían dejado la piel. Esa piel me trae a esta piel. Tierra colorada: la tierra colorada es la huella digital de este país”.

Dignidad, garra e identidad no negociable

Fiel a su estilo reflexivo, el entrenador evitó las promesas de resultados estadísticos, centrándose en la entrega y el respeto por el escudo que defenderán en Norteamérica. “No podemos prometer victorias. Prometemos dignidad para representarla, luchar con la garra y la dedicación con las que la historia siempre definió a la selección. Cuando miremos la camiseta de frente y la vistamos, que nuestros corazones latan en sintonía con los de aquellos guerreros. Tenemos jugadores que van a defenderla, van a sudarla, cuidarla y dignificarla. Cuando gritemos un gol, será una montaña de color albirrojo que simbolice el abrazo de un país entero. Cada día que transcurre no es uno menos que queda para jugar el mundial”.

Finalmente, Alfaro hizo un balance desde su llegada a la dirección técnica albirroja, destacando cómo aquel “sueño” que propuso inicialmente ha logrado unir a toda una nación: “Hace ya casi dos años, cerca de este recinto en la APF, en mi primera conferencia de prensa dije que venía a diseñar un sueño en cuya dimensión entrarían todos los que se quisieran sumar. En aquel momento, los ecos de los espacios vacíos sonaban fuerte. Hoy ese espacio está colmado por un país entero. Es el momento de ir a conquistar y defender el prestigio. Contamos con el apoyo de todo un país, la garra, el hambre, la ilusión y el corazón de nuestros muchachos, que dejarán la vida por estos colores. Eso, como lo hicimos desde un principio, lo haremos siempre; no lo negociaremos nunca, está en nuestro espíritu, es nuestra identidad”.