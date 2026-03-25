Selección Paraguaya
25 de marzo de 2026 - 17:08

Eduardo Delmás y el desafío de medir fuerzas ante Brasil

Integrantes de la Selección Paraguaya de Fútbol Sub 20, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, antes de emprender el vuelo rumbo a la ciudad de a la ciudad de San Pablo, Brasil.
Integrantes de la Selección Paraguaya de Fútbol Sub 20, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, antes de emprender el vuelo rumbo a la ciudad de a la ciudad de San Pablo, Brasil.

Con el objetivo de sumar roce internacional, la Selección Paraguaya Sub 20 partió este miércoles con destino a Brasil para enfrentar al seleccionado “verdeamarelo” en dos encuentros de preparación. Antes de emprender el vuelo, la “joya” de Olimpia, Eduardo Delmás (18 años), compartió sus expectativas sobre estos compromisos que servirán para ajustar el funcionamiento del equipo bajo la dirección técnica de Antolín Alcaraz.

Por ABC Color

El juvenil franjeado, quien atraviesa un gran presente en la máxima categoría del fútbol paraguayo, no ocultó su emoción por formar parte del proceso nacional: “Estoy súper feliz por la convocatoria; creo que es lo que todos soñamos: llegar a la selección algún día. Nos espera una linda competencia con dos partidos contra Brasil, un rival muy duro, pero vamos a ir a disfrutar y a competir de la mejor manera. Siempre venimos trabajando para esto; por suerte, ahora estoy teniendo minutos en Primera División y eso ayudó para la convocatoria. Estoy muy feliz de estar acá”.

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A pesar de la ajustada agenda y la reciente incorporación de futbolistas que disputaron la Copa Libertadores Sub 20, Delmás se refirió al compromiso que implica vestir la camiseta albirroja: “Tuvimos poco tiempo; algunos compañeros se están sumando ahora tras la Libertadores Sub 20. Sabemos que tenemos poco tiempo, pero tenemos que defender este escudo que representa a todo un país y vamos a hacerlo de la mejor forma allá. Por suerte, el fin de semana se me dio el gol; estoy aprovechando los minutos que tengo en Primera. Siento que esto llegó en un muy buen momento y ahora toca disfrutar en Brasil”.

Sobre la convivencia dentro del plantel, el futbolista resaltó la transición de ser rivales en las formativas a compañeros de selección, destacando la gestión de Antolín Alcaraz al frente del grupo: “La verdad es que nos conocemos entre todos porque siempre fuimos rivales; desde la Sub 14 jugamos en contra, pero ahora nos toca estar en el mismo equipo defendiendo este escudo. El profe nos transmite un muy buen mensaje y creo que, de a poco, vamos a ir formando el grupo que se merece la selección”.

El cronograma de la Albirroja Sub-20 en territorio brasileño ya está plenamente definido. El primer encuentro está marcado para este sábado 28 de marzo, a las 19:00, en el Estadio Martins Pereira. Posteriormente, el segundo compromiso se disputará el martes 31 del presente mes, a las 16:00, en el Estadio Do Canindé. Estos duelos representan una oportunidad crucial para que el cuerpo técnico ajuste el funcionamiento colectivo de cara a las competencias continentales que se aprociman.