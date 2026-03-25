Selección Paraguaya
25 de marzo de 2026 - 16:45

Marcelo Chaparro y el sueño de consolidar un grupo fuerte en la Albirroja Sub 20

Integrantes de la Selección Paraguaya de Fútbol Sub 20, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, antes de emprender el vuelo rumbo a la ciudad de a la ciudad de San Pablo, Brasil.
Integrantes de la Selección Paraguaya de Fútbol Sub 20, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, antes de emprender el vuelo rumbo a la ciudad de a la ciudad de San Pablo, Brasil.

La Selección Paraguaya Sub-20, bajo la conducción técnica de Antolín Alcaraz, emprendió viaje este miércoles con destino a Brasil para afrontar un par de partidos amistosos contra el seleccionado “verdeamarelo”. Antes de abordar el avión, el lateral de Cerro Porteño, Marcelo Chaparro (18 años), compartió sus sensaciones sobre el presente del equipo y el orgullo de vestir la camiseta albirroja.

Por ABC Color

“Creo que se va a formar un grupo muy unido y muy fuerte. Tenemos un equipo técnica mente muy dotado, pienso que nos vamos a preparar de la mejor manera para poder llegar bien a los sudamericanos. Considero que la clave es la calidad de cada uno de los integrantes; tenemos jugadores individuales muy buenos. Como grupo, creo que nos vamos a hacer fuertes en estos amistosos que tenemos por delante", expresó el defensor.

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El acnterano azulgrana demostró orgullo por ser parte de la nómina y representar al país, pese a tratarse solo de juegos de prepareación. “Es un orgullo para mí y para mi familia estar cumpliendo mis sueños. Vestir la camiseta de la selección es uno de los sueños más grandes que tenemos todos los futbolistas, y hoy me está tocando a mí. Siempre vamos a salir a buscar los mejores resultados y esperamos volver con los partidos ganados”.

Experiencia en Primera y liderazgo juvenil

Consultado sobre lo que le deja sus primeros partidos en la máxima categoría del fútbol paraguayo y cómo se siente al volver con los chicos de su categoría, el defensor azulgrana valoró el aprendizaje obtenido junto a los referentes de su club. Su intención es volcar esa experiencia en beneficio del combinado nacional: “Creo que esto deja muchas cosas, muchas enseñanzas buenas. Cada día aprendes algo nuevo de los jugadores experimentados. Mi intención es ayudar también a los compañeros que aún no han tenido la posibilidad de debutar”.

Además, Chaparro aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de aliento a los jóvenes que, al igual que él, pelean por un lugar en el profesionalismo, resaltando el apoyo que ha recibido desde su reciente aparición en el primer equipo azulgrana: “Quiero decirles que se puede, y tratar de enseñarles las cosas que uno va aprendiendo día a día. Por suerte, en mi caso, el debut se dio todo muy rápido. Gracias a Dios, la gente me tomó cariño de inmediato. El grupo me recibió súper bien; desde el primer día que llegué, siempre me ayudaron y me acompañaron”.

El cronograma de la Albirroja Sub-20 en Brasil ya está definido. El primer encuentro está marcado para este sábado 28 de marzo, a las 19:00, en el Estadio Martins Pereira. Posteriormente, el segundo compromiso se disputará el martes 31 del presente mes, a las 16:00, en el Estadio Do Canindé. Estos duelos representan una oportunidad crucial para que el cuerpo técnico ajuste el funcionamiento colectivo de cara a las competencias oficiales.