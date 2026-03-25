Marcelo Chaparro y el sueño de consolidar un grupo fuerte en la Albirroja Sub 20

“Creo que se va a formar un grupo muy unido y muy fuerte. Tenemos un equipo técnica mente muy dotado, pienso que nos vamos a preparar de la mejor manera para poder llegar bien a los sudamericanos. Considero que la clave es la calidad de cada uno de los integrantes; tenemos jugadores individuales muy buenos. Como grupo, creo que nos vamos a hacer fuertes en estos amistosos que tenemos por delante", expresó el defensor.

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El acnterano azulgrana demostró orgullo por ser parte de la nómina y representar al país, pese a tratarse solo de juegos de prepareación. “Es un orgullo para mí y para mi familia estar cumpliendo mis sueños. Vestir la camiseta de la selección es uno de los sueños más grandes que tenemos todos los futbolistas, y hoy me está tocando a mí. Siempre vamos a salir a buscar los mejores resultados y esperamos volver con los partidos ganados”.

Experiencia en Primera y liderazgo juvenil

Consultado sobre lo que le deja sus primeros partidos en la máxima categoría del fútbol paraguayo y cómo se siente al volver con los chicos de su categoría, el defensor azulgrana valoró el aprendizaje obtenido junto a los referentes de su club. Su intención es volcar esa experiencia en beneficio del combinado nacional: “Creo que esto deja muchas cosas, muchas enseñanzas buenas. Cada día aprendes algo nuevo de los jugadores experimentados. Mi intención es ayudar también a los compañeros que aún no han tenido la posibilidad de debutar”.

Además, Chaparro aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de aliento a los jóvenes que, al igual que él, pelean por un lugar en el profesionalismo, resaltando el apoyo que ha recibido desde su reciente aparición en el primer equipo azulgrana: “Quiero decirles que se puede, y tratar de enseñarles las cosas que uno va aprendiendo día a día. Por suerte, en mi caso, el debut se dio todo muy rápido. Gracias a Dios, la gente me tomó cariño de inmediato. El grupo me recibió súper bien; desde el primer día que llegué, siempre me ayudaron y me acompañaron”.

El cronograma de la Albirroja Sub-20 en Brasil ya está definido. El primer encuentro está marcado para este sábado 28 de marzo, a las 19:00, en el Estadio Martins Pereira. Posteriormente, el segundo compromiso se disputará el martes 31 del presente mes, a las 16:00, en el Estadio Do Canindé. Estos duelos representan una oportunidad crucial para que el cuerpo técnico ajuste el funcionamiento colectivo de cara a las competencias oficiales.