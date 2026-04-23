Gustavo Alfaro supervisó las obras en Ypané y dejó un emotivo mensaje

El seleccionador albirrojo recorrió cada rincón de las obras en Ypané, donde se trabaja a contrarreloj para poner a punto las instalaciones de la Selección Paraguaya. Conmovido por el despliegue técnico y humano en el predio, el técnico compartió una profunda reflexión sobre lo que representa este crecimiento edilicio para el sueño mundialista. “Hay obras que son cemento y ladrillo, y hay otras que son pura ilusión. Hoy visité el predio de la Selección en Ypané y quiero dar un ¡GRACIAS! gigante a cada trabajador y trabajadora; al equipo de ingeniería, arquitectura y a todo el staff. Contra el reloj, contra el clima y con nuestras propias exigencias, están dándole forma a lo que el CARDE necesita. No tengo dudas: este complejo estará entre los mejores del planeta".

El valor del trabajo invisible

Para Alfaro, el éxito deportivo no se limita a los once jugadores que saltan a la cancha, sino que nace en el compromiso de quienes preparan el terreno. El entrenador recordó sus primeros días en el cargo y cómo la labor de la Federación es el motor que impulsa a los futbolistas. “A la Copa del Mundo nos llevan los jugadores, pero el compromiso de cada uno de ustedes es el que nos da el impulso para llegar. Recordaba aquel 16 de agosto tras mi presentación. El Presidente Robert Harrison me presentó al staff y les dije algo que hoy siento más que nunca: el éxito es el trabajo de toda una Federación. El esfuerzo silencioso de la “gente de a pie”, con quienes tanto nos identificamos, es lo que deja huella”.

El ADN de un Paraguay en “estado puro”

Fiel a su estilo motivador, el seleccionador conectó el esfuerzo físico de la construcción con la identidad del pueblo paraguayo, asegurando que cada avance en Ypané es una inyección de energía para el cuerpo técnico y los jugadores. “En cada palada de tierra y en cada muro que se levanta, veo ese Paraguay en estado puro. Ese esfuerzo emocionante y ese cariño son la palmada en la espalda que nos motiva a los muchachos y a mí para pelear por el Mundial que todos soñamos. ¡Gracias por el compromiso! ¡VAMOS, PARAGUAY!”