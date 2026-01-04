El legado de infraestructura crece en la casa de la Albirroja en Ypané

En relación con los trabajos previstos, el ingeniero Felipe Gómez Abente explicó: “En el hotel de Selecciones Menores vamos a realizar una remodelación de la fachada, para que esté acorde a las nuevas obras del complejo. En el interior se llevarán a cabo adecuaciones en todos los baños de las habitaciones, también otras obras de remodelación y mantenimiento dentro del hotel”.

Además, destacó que se realizarán otras intervenciones dentro del CARDE: “Se construirán nuevos vestuarios, con una superficie total de 1.100 metros cuadrados, lo que permitirá atender dos competencias en simultáneo. Esto incluye vestuarios para equipos, salas médicas, espacios destinados a árbitros y una estructura espejo para el desarrollo paralelo de actividades. También se incorporará un gimnasio de menor escala y una zona de calentamiento al aire libre”.

Elvio Paolorosso, coordinador de las formativas, es quien supervisa diariamente la evolución de estos trabajos en el predio. Para el profesional, el legado en infraestructura que quedará tras la actual gestión de Robert Harrison es histórico. El complejo ya cuenta con 24 habitaciones dobles, salas de kinesiología y espacios de usos múltiples de gran nivel. Estas instalaciones permiten que Paraguay sea sede constante de diversos eventos deportivos y combinados extranjeros de jerarquía.

Quien vive el día a día de este proceso es el ex preparador físico argentino, quien valoró el impacto del crecimiento constante del complejo: “Cuando uno está acá todos los días y observa cómo permanentemente aparece algo nuevo, cómo se siguen sumando obras, se toma real dimensión de lo que se está construyendo. La infraestructura que se deja como legado al finalizar la gestión de Robert Harrison es impresionante”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paolorosso también destacó la importancia del entorno para los futbolistas que llegan a la Selección: “El jugador accede por mérito propio, por sus condiciones, y encontrarse con un espacio donde se siente cómodo, donde tiene todo lo necesario y donde se marca una diferencia clara respecto a otras realidades, es fundamental. No todos los clubes cuentan con instalaciones de este nivel”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro aspecto señalado por el coordinador es el impacto psicológico que genera este contexto en los jóvenes: “Desde lo mental, el chico entiende que está en un lugar de privilegio y que debe sostener ese nivel para no perderlo. Encontrarse con una infraestructura que no ve habitualmente lo motiva a esforzarse más y a seguir creciendo, y eso es muy positivo. La excelente repercusión de nuestras instalaciones hace que podamos recibir a distintas selecciones y albergar eventos internacionales”, manifestó.

Con estas nuevas obras, el complejo Ypané ratifica su posición como uno de los centros de referencia continental. La combinación de nuevos vestuarios y un gimnasio de última generación potenciará el rendimiento de los deportistas jóvenes. El CARDE sigue evolucionando para ofrecer todas las herramientas necesarias en la búsqueda de la excelencia deportiva absoluta. Paraguay se proyecta así como un anfitrión de lujo para cualquier tipo de competencia oficial internacional.

Fuente: APF