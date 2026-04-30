La selección de Paraguay confirmó el último amistoso antes del Mundial 2026

La selección de Paraguay anunció hoy al rival del último amistoso antes del viaje a suelo norteamericano para disputar el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrentará a Nicaragua el viernes 5 de junio, a las 19:15, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción.
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Finalmente, y como adelantó el Cardinal Deportivo, el combinado nacional jugará en suelo guaraní como despedida al público paraguayo. Posteriormente, la delegación parte a la sede de la Copa del Mundo. El debut será frente a Estados Unidos el viernes 12 de junio, a las 22:00, hora de Paraguay. Luego, medirá a Turquía el sábado 20 a las 00:00 y enfrentará a Australia el jueves 25 a las 23:00.