Selección Paraguaya
30 de abril de 2026 a la - 17:27

La selección de Paraguay confirmó el último amistoso antes del Mundial 2026

Los integrantes del equipo albirrojo entonando el himno nacional paraguayo, previo al duelo amistoso ante Grecia, disputado en Atenas.
Los integrantes del equipo albirrojo entonando el himno nacional paraguayo, previo al duelo amistoso ante Grecia, disputado en Atenas.

La selección de Paraguay enfrentará a Nicaragua en el último amistoso previo al Mundial 2026.

Por ABC Color

La selección de Paraguay anunció hoy al rival del último amistoso antes del viaje a suelo norteamericano para disputar el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrentará a Nicaragua el viernes 5 de junio, a las 19:15, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción.

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Finalmente, y como adelantó el Cardinal Deportivo, el combinado nacional jugará en suelo guaraní como despedida al público paraguayo. Posteriormente, la delegación parte a la sede de la Copa del Mundo. El debut será frente a Estados Unidos el viernes 12 de junio, a las 22:00, hora de Paraguay. Luego, medirá a Turquía el sábado 20 a las 00:00 y enfrentará a Australia el jueves 25 a las 23:00.

Paraguay vs. Nicaragua antes del Mundial 2026

El último Paraguay vs. Nicaragua fue en 2023

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