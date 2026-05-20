Selección Paraguaya
20 de mayo de 2026 a la - 15:57

¿Los dos “tapados” de Gustavo Alfaro para el operativo Mundial 2026?

Gustavo Alfaro (d) y Gustavo Caballero conversan en el entrenamiento de la selección de Paraguay en el estadio del Panionos FC, en Atenas, Grecia.
Gustavo Alfaro (d) y Gustavo Caballero conversan en el entrenamiento de la selección de Paraguay en el estadio del Panionos FC, en Atenas, Grecia.@albirroja

La expectativa es total y el margen de espera se acorta. Aunque el entrenador de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, aún estira el misterio para dar la lista definitiva, los pasillos de Ypané ya empezaron a moverse.

Por ABC Color

Este domingo arrancan oficialmente los trabajos de la Albirroja de cara a la Copa del Mundo 2026 y, entre los convocados, ya saltaron dos nombres que rompieron el molde y prometen sacudir el campamento albirrojo. Según reveló el periodista Jorge “Chipi” Vera (ABC Cardinal), el lateral izquierdo Alexandro Maidana y el extremo Gustavo Caballero son las grandes novedades que deberán presentarse en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané.

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Alexandro Maidana: El diamante pulido en Argentina

El exdefensor de Guaraní viene pidiendo pista a base de personalidad y roce internacional. Si bien su nombre ya pesaba en las juveniles —fue una de las piezas clave jugando los cuatro partidos del Mundial Sub-20 en Chile 2025—, su verdadero salto de calidad se dio en el exigente fútbol argentino vistiendo la camiseta de Talleres de Córdoba.

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Ese rodaje en el vecino país se convirtió en un “ítem diferencial” para el paladar del seleccionador Gustavo Alfaro. El director técnico ya le dio minutos en la pasada gira europea, donde el oriundo de la ciudad de Caacupé hizo su debut absoluto con la mayor nada menos que ante Grecia en Atenas, demostrando que está listo para los grandes escenarios.

Gustavo Caballero: De la “ventana” olímpica al sueño mundialista

La historia de Gustavo Caballero es la de alguien que sabe aprovechar las oportunidades al límite. Tras meterse a última hora en la lista para los Juegos Olímpicos de París 2024, el extremo pegó el salto al exterior a mediados del año pasado dejando Nacional.

Su evolución fue gradual. Primero sumó minutos y roce en el histórico Santos de Brasil, para luego desembarcar en el Portsmouth de la Championship (Segunda División de Inglaterra), ganando la intensidad física que tanto le gusta al cuerpo técnico.

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Este notable crecimiento no pasó desapercibido para el “cazador de utopías”. Alfaro ya lo llevó a la gira por Europa, donde el sanlorenzano sumó minutos ante Grecia y Marruecos, dándose el lujo de marcar el gol del descuento ante el combinado africano, teniendo así su bautismo de gol con la selección mayor.

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