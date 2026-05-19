Julio Enciso llegó al país y está en modo selección paraguaya

Julio Enciso terminó la temporada 2025-2026 con tres asistencias en la remontada y victoria 5-4 de Racing Estrasburgo contra Mónaco por la fecha 34, la última, de la Ligue 1 de Francia. El futbolista paraguayo finalizó el curso, sin poder disputar dos finales (Copa de Francia y Conference League), y viajó directamente a Asunción para empezar a trabajar con la selección de Paraguay.

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Enciso aterrizó esta mañana en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en la antesala de los trabajos de la Albirroja de Gustavo Alfaro, que comienzan el domingo 24 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento (CARDE) o Albiroga en Ypané. El canterano de Libertad integra la prelista y tiene un lugar asegurado en la lista de 26 convocados que revelará próximamente el entrenador.

Julio Enciso: “Con sensaciones muy positivas”

“Feliz de poder estar de vuelta en mi país y ahora tratar de disfrutar”, expresó Enciso a ABC TV en la terminal aérea. “Vengo con sensaciones muy positivas”, añadió el delantero de 22 años, que disputó 42 partidos, marcó 12 goles y entregó 10 asistencias entre los certámenes locales (Ligue 1 y Copa de Francia) e internacionales (Conference League) que disputó en la temporada.