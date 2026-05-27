Fabián Balbuena: “En el momento que sentí la lesión, sabía que no era algo grave”

La selección paraguaya de fútbol continúa sumando sus piezas para la preparación mundialista. Uno de los máximos referentes de la retaguardia albirroja, Fabián Balbuena, arribó al país procedente para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico. El zaguero del Gremio llega con el optimismo al tope y con un mensaje claro: la Copa del Mundo se juega tanto dentro como fuera de la cancha.

El defensor central apeló a la unidad nacional como el motor principal para encarar el certamen ecuménico, recordando el respaldo que el público paraguayo demostró durante el exigente proceso clasificatorio. “Siempre la gente hace su parte; ya en los partidos eliminatorios, ya sabemos que son importantes y van a seguir siendo. Entonces, esto tiene que ser algo de todos: la gente, los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes... Todos juntos, empujando y tirando buena energía para que podamos hacer un buen Mundial”, manifestó el futbolista a los medios apostados en la terminal aérea.

La vibración de un país que se siente a la distancia

El día a día del futbolista profesional, marcado por la alta competencia en el exigente balompié brasileño, muchas veces actúa como una burbuja. Sin embargo, Balbuena confesó que el entorno cercano se encarga de transmitirles el tremendo impacto y la expectativa que genera la vuelta de Paraguay a la Copa del Mundo. “Por ahí nosotros no dimensionamos. Nosotros, como estamos acá, uno de nuestros clubes con la responsabilidad de rendir a otros clubes, jugar y todo eso, por ahí uno no dimensiona; estando fuera también. Pero sí la gente, los amigos, los familiares mismos nos cuentan lo que se está sintiendo, lo que la gente está vibrando ya hace tiempo de cara a lo que va a ser el Mundial, que es algo muy grande”, reflexionó con sinceridad el zaguero.

Más allá de la efervescencia de los aficionados, el defensor central mantiene los pies sobre la tierra y apuntó a la autocrítica interna del plantel como la única vía para alcanzar el éxito en el torneo, tomando como referencia los últimos compromisos de preparación de la Albirroja. “Esperemos que nosotros, de nuestra parte, prepararnos de la mejor forma. Sabemos que de lo que se hizo en el último combo amistoso hay cosas por mejorar; entonces, a meterle trabajo, que solamente con eso vamos a conseguir lo que queremos”, añadió.

#CardinalDeportivo | 🗣️"EN EL MOMENTO QUE SENTÍ LA LESIÓN SABÍA QUE NO ERA GRAVE"



Las declaraciones de Fabián Balbuena en su llegada al país para sumarse a la preparación albiroja antes del #MundialxABC 🇵🇾



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Alarma superada: la lesión es cosa del pasado

Una de las grandes preocupaciones del entorno de la selección en las últimas semanas fue la condición física del futbolista de Gremio debido a una molestia que encendió las alarmas. No obstante, al ser consultado sobre si en algún momento temió quedar fuera de la lista definitiva para la Copa del Mundo, Balbuena fue tajante en su respuesta. “No, en ningún momento, no; porque supe que en el momento que sentí la lesión sabía que no era algo grave. Entonces, por suerte, no fue... lo menos grave, vamos a decirlo así. Y bueno, ya por suerte he superado esa parte y ahora trato de acoplarlo a los muchachos y empezar a trabajar”, explicó con tranquilidad.

Para cerrar, el defensor destacó la perfecta sintonía y el monitoreo constante que existió entre el cuerpo médico de la selección paraguaya y el de su club en Porto Alegre, lo que facilitó una recuperación óptima y sin contratiempos de última hora. “Con los médicos estamos hablando siempre. Desde el primer día que tuve la lesión ya estuvimos hablando con el profe, con los médicos; los médicos del club también estuvieron hablando con ellos. Mandaron toda la parte de las evaluaciones, los ejercicios, los test, todo... Esa parte ya está superada y lo que queda ahora es acoplarme al grupo, empezar a trabajar y prepararme para lo que se viene”, concluyó antes de rumbear hacia el Centro de Alto Rendimiento de Ypané.