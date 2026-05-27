Omar Alderete: “Si no soñamos o no creemos, no tenemos nada que hacer en el Mundial”

Omar Alderete aterrizó esta mañana en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi después de finalizar la temporada 2025-2026 con Sunderland en la antesala de la Copa del Mundo. El defensor partió directamente al Centro de Alto Rendimiento (CARDE) para iniciar los trabajos con la selección de Paraguay, que el domingo inició el operativo Mundial 2026.

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Alderete apuntó a la cita mundialista y dejó en claro que “si no soñamos, no tenemos nada que hacer ahí”. “Todas las cosas grandes que pasan empiezan por soñar, por soñar en grande. Creo que si no soñamos nosotros mismos y no creemos nosotros mismos, no tenemos nada que hacer ahí. Así que hay que soñar y empezar desde ahí”, manifestó el defensor a ABC TV.

#SelecciónParaguaya | "SI NO CREEMOS EN NOSOTROS MISMOS, NO TENEMOS NADA QUE HACER ALLÁ" 🇵🇾



Las palabras de Omar Alderete en su llegada al país para sumarse a los trabajos de la Albirroja rumbo al #MundialxABC 🏆#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/VLp3EXVpsH — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 27, 2026

Omar Alderete no jugó el último partido de la Premier League

“Hay entusiasmo y ganas de que empiece. Así como nosotros y como todo el pueblo, nosotros dentro de la cancha y la gente desde afuera, queremos todos una cosa y a enfocarnos en eso y tratar de hacerlo de la mejor manera”, añadió Alderete, quien no disputó el último partido de la Premier League (Sunderland 2-1 Chelsea, 24 de mayo) debido a una lesión.

“Es muy importante jugar, a veces se puede. Hay diferentes casos, hay lesiones, el futbolista pasa por muchas cosas, pero gracias a Dios me tocó este año y los años anteriores también jugar muchos partidos y siempre estar de la mejor manera para cuando me toca estar en la selección”, aseguró el ex Cerro Porteño, que es un jugador seguro en la lista de convocados de Gustavo Alfaro.