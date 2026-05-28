Alexandro Maidana, de la Intermedia a las puertas de la Copa del Mundo

La Selección Paraguaya acelera los motores de cara a la cita mundialista de 2026. Antes de arrancar el quinto día de preparación, los focos de la zona mixta apuntaron a una de las caras nuevas que se perfila como la gran sorpresa en la lista definitiva de Gustavo Alfaro: Alexandro Maidana.

El futbolista, que viene quemando etapas a una velocidad de vértigo, analizó su rápida adaptación al grupo y la gran armonía que se respira dentro del búnker albirrojo. “Con mis compañeros me llevó súper bien, desde que llegué me trataron súper bien. Estaba en el otro combo, creo que ahí era más fácil de venir y estamos muy bien”.

Puesta a punto y la lupa sobre los rivales

Tras cerrar su etapa en Talleres de Córdoba, el jugador no quiso perder ritmo competitivo. A pesar del receso y de haber tenido que entrenar por su cuenta en parques durante sus días libres, Maidana dejó claro que su respuesta física es óptima para las exigencias del cuerpo técnico. “Físicamente muy bien, estuve libre el jueves, llegué prácticamente al mediodía y a la tarde ya entrené de vuelta hasta venir acá”.

Consultado sobre si el plantel ya empezó a analizar los videos de los rivales del grupo —especialmente a Estados Unidos—, el futbolista reconoció que, aunque el análisis formal está por venir, ya estuvo siguiendo de cerca los movimientos del conjunto norteamericano. “Todavía no, pero estaba viendo el amistoso que jugó contra Paraguay y tiene un buen equipo en Estados Unidos”.

El meteórico ascenso: “Cambió muy rápido todo”

Estar a las puertas de la máxima fiesta del fútbol internacional es un privilegio reservado para pocos. Para el ex-Guaraní, vestir la camiseta de la selección en la previa de una Copa del Mundo es tocar el cielo con las manos. “Claro, como dije ahora, creo que es muy lindo estar acá, disfrutar este momento, creo que es algo único y muy lindo también lo personal que me está pasando ahora”.

#SelecciónParaguaya | "ESTO ES ALGO ÚNICO" 🥹



Las palabras de Alexandro Maidana, lateral albirrojo, al sumarse a los trabajos de la Selección Paraguaya rumbo al #MundialxABC 🇵🇾#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/AXFaufDL1O — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 28, 2026

La historia del caacupeño es el vivo reflejo de cómo el fútbol puede dar un vuelco radical en cuestión de meses. Hace apenas dos temporadas su realidad era completamente distinta, batallando en el exigente torneo de la División Intermedia con la camiseta de Resistencia SC. Hoy, tras consolidarse en Primera y dar el salto al extranjero, asimila un ascenso de película. “Sí, así mismo, creo que cambió muy rápido todo, me toca asimilar porque estaba jugando hace dos temporadas en Intermedia (en Resistencia SC), y ahora fui llamado a la selección”.