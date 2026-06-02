Gustavo Gómez se refirió a los que quedaron fuera de la lista definitiva

Tras la inauguración oficial del Hotel de la Selección Mayor en el Nuevo Centro de Alto Rendimiento de Ypané, el capitán y referente de la Albirroja, Gustavo Gómez, se refirió abiertamente a aquellos futbolistas que quedaron fuera de la nómina final, con nombres propios de peso que calaron hondo en la consideración del hincha.

Al ser consultado sobre el clima interno del plantel tras conocerse los descartes —particularmente los casos de Ángel Romero y Mathías Villasanti, quienes tuvieron un protagonismo clave durante el proceso clasificatorio—, el defensor central dejó en claro la postura del vestuario:

“El grupo, la verdad que está muy bien. Yo creo que hemos demostrado en la eliminatoria, yo creo que eso es la fortaleza del grupo: de la unión, el compromiso con la selección. Siempre tuvimos un grupo muy unido y, obviamente, que a mí o a todos los compañeros, sentimos una sensación de tristeza por los que quedaron fuera, pero el fútbol es así; es momento, son tomadas de decisiones que el entrenador tiene que hacer”, comenzó diciendo el defensor.

“Todos tienen que estar al 100%”

Lejos de la frialdad protocolar, el zaguero del Palmeiras demostró sus dotes de líder al revelar que se comunicó personalmente con los que quedaron fuera de la lista de la Copa del Mundo. El oriundo de San Juan Bautista, Misiones, prefirió destacar la entrega total de sus compañeros por encima de la frustración de la baja.

“Pero yo también he hablado con los compañeros que no les tocó estar, y yo me pongo feliz porque yo sé que ellos dieron hasta el máximo. En el caso de Mathías Villasanti, que el partido con él mismo él ganó, luchó hasta el final, fue al límite, pero sabemos también de que vamos a participar en un campeonato o en un torneo, que es el más importante, que es el Mundial, y todos tienen que estar al 100%”, concluyó el líder albirrojo.