La Albirroja no baja la intensidad en Ypané

Con los 26 futbolistas ya integrados al operativo mundialista, el cuerpo técnico aprovecha cada sesión para consolidar la idea de juego y fortalecer el funcionamiento colectivo del equipo de cara al gran desafío internacional del viernes frente a Nicaragua a las 19:15 en el Defensores del Chaco.

Lea más: Gustavo Gómez se refirió a los que quedaron fuera de la lista definitiva

La movilización arrancó con trabajos de activación en el gimnasio, seguidos de ejercicios de coordinación y dinámica en campo. Posteriormente, los jugadores realizaron circuitos de pases y tareas tácticas específicas, buscando intensidad, precisión y sincronización en cada movimiento.

El entrenador Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico continúan afinando detalles estratégicos y reforzando conceptos en cada práctica, en una etapa clave antes del inicio de la Copa del Mundo.

Día especial para la familia

La jornada también estuvo marcada por un momento significativo para el fútbol paraguayo: la inauguración oficial del nuevo Hotel de la selección mayor dentro del predio del CARDE.

La moderna infraestructura representa un nuevo paso en el fortalecimiento del complejo deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, brindando mayores comodidades y mejores condiciones para las selecciones nacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras participar del acto inaugural, los futbolistas retomaron inmediatamente los entrenamientos, manteniendo la concentración total en el objetivo mundialista.

El sueño mundialista, a la vuelta de la esquina

A medida que se acerca el inicio de la competencia, el ambiente en Ypané refleja compromiso, ilusión y confianza. La Albirroja trabaja con intensidad y mentalidad competitiva, buscando llegar en óptimas condiciones a una Copa del Mundo que marcará el regreso de Paraguay a la máxima cita del fútbol después de varios años de ausencia.

La próxima movilización del seleccionado nacional está prevista para este miércoles desde las 17:00, nuevamente en el CARDE y a puertas cerradas.