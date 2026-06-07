El emotivo adiós desde la Torre de Control a los albirrojos: “Ore jerovia pende rehe”

Las encargadas de quebrar la formalidad de las comunicaciones aeronáuticas para transmitir el sentir de la nación fueron tres funcionarias de la DINAC (Dirección Nacional de Aeronáutica Civil): Karina González, Leyla Ruiz Díaz y Sol Noguera.

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La dedicatoria en español y el agradecimiento a Gustavo Alfaro

Las controladoras iniciaron el contacto con un mensaje cargado de patriotismo, dedicándole unas palabras especiales al plantel de jugadores y reconociendo el impacto del cuerpo técnico en este proceso:

“Desde la torre de control, en representación de la DINAC (Dirección Nacional de Aeronáutica Civil) y de la nación paraguaya, damos esta tan anhelada despedida. En esta aeronave no solo viaja la Albirroja, viajan los sueños, la pasión y la determinación de la garra guaraní. Muchachos, son nuestro mayor orgullo y el claro reflejo de lo que se consigue a base de puro esfuerzo. Para vos, profe Alfaro, gracias por devolvernos la ilusión después de tantos años, esperamos la copa en casa. ¡Vamos Paraguay!”, el emotivo mensaje en español.

El aliento final en el dulce idioma guaraní

Para cerrar la transmisión y terminar de erizar la piel de toda la delegación, las funcionarias lanzaron una potente y tradicional arenga en nuestra lengua nativa, sellando una despedida inolvidable: “Peẽ ko’ágã pegueraha pende pirepe ñane poyvi tricolor, pe mbarete oguerekóva ñande garra guaraní. Ha pegueraha yvateve ñane retã réra. Tapeho porã, Paraguay oĩ penendive. Ore jerovia pende rehe”.