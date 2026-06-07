Selección Paraguaya
07 de junio de 2026 a la - 13:47

¡El sueño está en marcha! La Albirroja ya se instaló en sede mundialista

Los aficionados de la selección paraguaya de fútbol apostados en las inmediaciones del hotel Signia by Hilton, donde se hospedará el plantel albirrojo.
Los aficionados de la selección paraguaya de fútbol apostados en las inmediaciones del hotel Signia by Hilton, donde se hospedará el plantel albirrojo.

Tras 16 largos años de ausencia, la Selección Paraguaya de Fútbol volvió a pisar suelo mundialista. La delegación nacional desembarcó en el Aeropuerto de San José para instalarse oficialmente en la sede del Mundial de Norteamérica, desatando la locura de los hinchas.

Por ABC Color

El plantel comandado por Gustavo Alfaro fue recibido con un calor bien paraguayo. Compatriotas residentes en Estados Unidos y fanáticos que viajaron exclusivamente para vivir la experiencia mundialista armaron un caluroso recibimiento en la terminal aérea, luciendo con orgullo la camiseta albirroja y haciendo flamear la bandera tricolor.

Búnker listo y agenda confirmada para el primer entrenamiento

Tras el eufórico recibimiento, la delegación se trasladó al lujoso hotel Signia by Hilton, lugar elegido como búnker para hospedar al sueño albirrojo durante esta etapa del torneo.

Sin tiempo que perder, el cuerpo técnico ya puso en marcha la agenda de trabajos apuntando al gran debut. La primera movilización en territorio norteamericano está marcada en principio para hoy a las 17:00 hora local (21:00 de Paraguay) en el predio del Spartan Soccer Complex.

Para esta primera sesión de trabajos, se prevé que los primeros 15 minutos del entrenamiento sean abiertos a la prensa para la cobertura de los movimientos iniciales del equipo en suelo estadounidense, antes de que el estratega albirrojo comience a delinear a puertas cerradas la estrategia para el estreno.

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