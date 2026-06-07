¡El sueño está en marcha! La Albirroja ya se instaló en sede mundialista

El plantel comandado por Gustavo Alfaro fue recibido con un calor bien paraguayo. Compatriotas residentes en Estados Unidos y fanáticos que viajaron exclusivamente para vivir la experiencia mundialista armaron un caluroso recibimiento en la terminal aérea, luciendo con orgullo la camiseta albirroja y haciendo flamear la bandera tricolor.

Búnker listo y agenda confirmada para el primer entrenamiento

Tras el eufórico recibimiento, la delegación se trasladó al lujoso hotel Signia by Hilton, lugar elegido como búnker para hospedar al sueño albirrojo durante esta etapa del torneo.

#AHORA | ¡La Albirroja ya está en los Estados Unidos!🇵🇾



🤩La Selección Paraguaya ya se encuentra en suelo estadounidense luego de varias horas de viaje.



➡️Compatriotas ya están frente al hotel en el que se hospedarán los jugadores#MovilABC - @izquierdo010 #ABCDeportes… pic.twitter.com/N61jVB8Yk3 — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 7, 2026

Sin tiempo que perder, el cuerpo técnico ya puso en marcha la agenda de trabajos apuntando al gran debut. La primera movilización en territorio norteamericano está marcada en principio para hoy a las 17:00 hora local (21:00 de Paraguay) en el predio del Spartan Soccer Complex.

Para esta primera sesión de trabajos, se prevé que los primeros 15 minutos del entrenamiento sean abiertos a la prensa para la cobertura de los movimientos iniciales del equipo en suelo estadounidense, antes de que el estratega albirrojo comience a delinear a puertas cerradas la estrategia para el estreno.