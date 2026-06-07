La ilusión de todo un país va a Norteamérica

El viaje de la delegación inició en el predio de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ubicado en la zona del Comité Olímpico (COP), sobre la Autopista Ñu Guasu.

El bus que trasladó a los jugadores salió casi a las 21:00 desde la sede de la APF y realizó un pequeño recorrido en contramano durante ese tramo para facilitar el desplazamiento de la comitiva, hasta llegar al aeropuerto Silvio Pettirossi, donde abordaron el avión que los trasladó hasta Los Angeles, Estados Unidos, un vuelo de aproximadamente 8 horas.

Multitud por las calles

Mucha gente se volcó nuevamente a las calles anoche para despedir, por segunda vez, a los integrantes de la selección nacional, que el viernes ya recibieron una primera expresión de cariño en un estadio Defensores del Chaco abarrotado de público.

Todo el trayecto desde la salida del predio del COP hasta el ingreso a la principal estación aérea de nuestro país estuvo copado de autos y simpatizantes de la Albirroja, con sus remeras y las banderas de Paraguay. Así como en el Defensores, los jugadores volvieron a sentir el cariño de la gente.

Informe alentador

El cuerpo médico de la Selección Paraguaya confirmó el diagnóstico de la “Joya” luego de encender todas las alarmas en el amistoso de despedida frente a Nicaragua.

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“La Selección Paraguaya de Fútbol informa que los estudios realizados en las últimas horas confirmaron que el jugador Julio Enciso presenta una contusión muscular en el muslo derecho, producto de un golpe”, dicta el comunicado de la Albirroja y agrega que “su retorno a la actividad será determinado de acuerdo con la respuesta al tratamiento y su evolución diaria”.

Agradecimiento del Capitán

Tras la goleada en el amistoso de despedida ante Nicaragua, el capitán de la selección paraguaya de fútbol, Gustavo Gómez, tomo el micrófono para brindar un mensaje a los miles de aficionados presentes en el defensores del chaco.

El zaguero central comenzó su alocución reconociendo el respaldo incondicional que la hinchada les brindó durante todo el proceso clasificatorio hacia la gran cita: “Primero quería agradecer en nombre de todos mis compañeros a todo el pueblo paraguayo. La verdad es que sentimos el apoyo en toda las Eliminatorias, pero en especial en estos últimos días. Y nos estamos preparando de la mejor manera; tenemos un objetivo muy grande. Yo creo que todo el país tiene un objetivo muy grande, que es jugar el Mundial, que es jugar la Copa del Mundo”.