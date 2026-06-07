La selección de Paraguay llegó a San José a cinco días del debut en el Mundial 2026

La selección paraguaya llego a San José a cinco días del debut en el Mundial 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro, que compone el Grupo D junto a Estados Unidos, Turquía y Australia, llegó al Hotel Hilton, sede de la concentración en la ciudad de California. El estreno es el viernes 12 de junio, a las 22:00, hora de nuestro país, en el Sofi Stadium, en Inglewood.

El combinado nacional, que partió anoche de Asunción en vuelo chárter, un día después del amistoso frente a Nicaragua (4-0) en el Defensores del Chaco, tiene programado un entrenamiento este domingo en el Spartan Soccer Complex de la misma localidad, a unos 550 kilómetros de Los Ángeles. La movilización es abierta a los medios de prensa en los primeros 15 minutos.

Llegó la Albirroja a San José con entusiasmo al Mundial 2026

La Albirroja ya está en suelo estadounidense y ya en el Hotel Hilton de San José donde será su sede. “Esto es una locura” comentó Fabián Balbuena al ver a tantos compatriotas esperándolos afuera del hotel.

#AHORA | ¡La Albirroja ya está en los Estados Unidos!🇵🇾



🤩La Selección Paraguaya ya se encuentra en suelo estadounidense luego de varias horas de viaje.



➡️Compatriotas ya están frente al hotel en el que se hospedarán los jugadores#MovilABC - @izquierdo010 #ABCDeportes… pic.twitter.com/N61jVB8Yk3 — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 7, 2026

Paraguayos, presentes en el arribo

La comunidad paraguaya se hizo presente en el Hotel Hilton de San José para saludar a sus ídolos en el ingreso. Varios de los protagonistas sentirán una gran alegría con el apoyo de los compatriotas.

La delegación paraguaya, encabezada por Gustavo Alfaro luego de un descanso retomará las actividades a las 17:00 hora local, 21:00 (de Paraguay).

Julio Enciso, baja de Paraguay para el debut en el Mundial 2026

La selección paraguaya sufrió una baja sensible en el último amistoso ante Nicaragua en el Defensores del Chaco. La Joya Julio Enciso tuvo una lesión importante que lo deja fuera y descartado para el primer partido ante Estados Unidos el próximo viernes 12 por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026.

El paraguayo delantero del Racing de Estrasburgo sufrió una contusión muscular en el muslo derecho pero se lo evaluará día a día de cómo progresa. De momento se pierde el primer juego.